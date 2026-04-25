13 مترا تحت الأرض.. العثور على قنبلة مدمرة للتحصينات بمحافظة يزد الإيرانية

أفادت وكالة تسنيم بأن السلطات الإيرانية عثرت على قنبلة مدمرة للتحصينات لم تنفجر في محافظة يزد.

وذكرت تسنيم، أنه تم تحييد وإزالة قنبلة "مُدمرة للتحصينات" من طراز GBU، كانت قد سقطت خلال هجمات أمريكية إسرائيلية ودُفنت على عمق 13 متراً (42 قدماً) تحت منطقة سكنية في محافظة يزد.

وأوضح نائب محافظ يزد للشؤون الأمنية للوكالة أن القنبلة سقطت على منطقة سكنية خلال الحرب، لكنها لم تنفجر، واستقرت في عمق الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التلفزيون الإيراني استئناف الرحلات الجوية الدولية من مطار الإمام الخميني الدولي بدءا من صباح اليوم.

وسبق وأعلنت وكالة إيسنا أن مطار الإمام الخميني الدولي، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة الإيرانية، سيستأنف تشغيل الرحلات الدولية اعتباراً من يوم السبت، بعد فترة توقف فرضتها تداعيات الحرب.

وبحسب بيان صادر عن إدارة المطار، ستشمل المرحلة الأولى من التشغيل رحلات دولية إلى كل من إسطنبول ومسقط، في خطوة تعكس عودة تدريجية لحركة النقل الجوي.