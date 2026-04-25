اعتذار متأخر.. هل تتحمل شركات الذكاء الاصطناعي مسؤولية الدم في كندا؟

في تطور يثير جدلاً واسعاً حول مسؤولية شركات التكنولوجيا، قدّم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، اعتذاراً رسمياً بعد فشل الشركة في إبلاغ السلطات عن نشاط مشبوه لمستخدمة نفذت لاحقاً هجوماً دموياً في كندا، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 25 آخرين.

الواقعة التي هزت بلدة تمبلز ريدج في مقاطعة كولومبيا البريطانية أعادت إلى الواجهة تساؤلات عميقة حول دور الذكاء الاصطناعي في رصد التهديدات، وحدود المسؤولية الأخلاقية والقانونية للشركات التي تطوّر هذه التقنيات.

إخفاق في التقدير… حين لا تكفي سياسات الاستخدام

بحسب ما كشفته الشركة، فقد تم رصد حساب المهاجمة، جيسي، في يونيو الماضي ضمن أنظمة الكشف عن إساءة الاستخدام، حيث أظهر نشاطاً مرتبطاً بـ"تعزيز أعمال عنف". وعلى الرغم من ذلك، قررت الشركة حينها أن هذا النشاط لا يصل إلى الحد الذي يستوجب إبلاغ الشرطة.

هذا القرار، الذي يبدو الآن كارثياً في نتائجه، يعكس إشكالية معقدة تواجه شركات الذكاء الاصطناعي: متى يصبح التهديد "حقيقياً" بما يكفي لتدخل قانوني؟

في 10 فبراير، تحولت هذه المؤشرات المبكرة إلى مأساة دامية، حيث أقدمت المهاجمة، البالغة من العمر 18 عاماً، على قتل والدتها وشقيقها غير الشقيق داخل منزلهم، قبل أن تتوجه إلى مدرسة محلية وتفتح النار، ما أدى إلى مقتل خمسة أطفال وأحد المعلمين، قبل أن تنهي حياتها.

لاحقاً، أقرت OpenAI بأنها ناقشت داخلياً إمكانية إحالة الحساب إلى السلطات الكندية، لكنها خلصت إلى أن الأدلة لم تكن كافية. واكتفت بحظر الحساب بسبب انتهاكه سياسات الاستخدام.

غير أن هذا التبرير لم يخفف من حدة الانتقادات، خاصة مع تصريحات رئيس وزراء المقاطعة ديفيد آبي، الذي أشار إلى أن الشركة "ربما كانت تملك فرصة لمنع الهجوم".

اعتذار لا يكفي… أزمة ثقة تضرب شركات الذكاء الاصطناعي

في رسالته، عبر ألتمان عن "أسفه العميق" لعدم إبلاغ السلطات، مؤكداً أن الكلمات لا يمكن أن تعوّض حجم الخسارة. وقال إنه تواصل مع مسؤولي البلدة، بينهم العمدة، الذين نقلوا له مشاعر الغضب والحزن التي تعيشها المدينة.

لكن ردود الفعل الرسمية والشعبية جاءت حادة. فقد وصف آبي الاعتذار بأنه "ضروري، لكنه غير كافٍ على الإطلاق" بالنظر إلى حجم الكارثة التي لحقت بالعائلات.

هذه الحادثة تسلط الضوء على أزمة أعمق تواجه شركات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تدرك أن لديها "مشكلة صورة" حقيقية، ليس فقط من حيث الخصوصية أو التحيز، بل أيضاً من حيث قدرتها على منع الاستخدامات الخطرة لتقنياتها.

التحدي هنا ليس تقنياً فقط، بل أخلاقي وتنظيمي بالدرجة الأولى. فالشركات تجد نفسها بين مطرقة حماية الخصوصية وسندان المسؤولية العامة. الإبلاغ المبكر قد ينقذ أرواحاً، لكنه قد يفتح الباب أيضاً لانتهاكات محتملة أو بلاغات كاذبة.

في المقابل، الفشل في الإبلاغ — كما حدث في هذه الحالة — قد يؤدي إلى كوارث إنسانية، ويقوض الثقة العامة في هذه التقنيات.