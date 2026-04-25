ماذا قال الرئيس السيسي عن السادات في ذكري تحرير سيناء ؟
الرئيس السيسي: أجدد العهد أمام الله وأمامكم على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفان لحماية الوطن
اللواء خالد مجاور: سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة غير مسبوقة في كل القطاعات
صلاح على أعتاب معادلة رقم رونالدو في مواجهة ليفربول وكريستال بالاس
بسبب خداع نتنياهو.. مظاهرات إسرائيلية أمام منزل السفير الأمريكي بتل أبيب
بعد أيام قليلة.. موعد صرف معاشات مايو 2026.. الرابط وخطوات الاستعلام
8 أنبياء مروا على أرض سيناء .. الأزهر للفتوى يوضح من هم؟
الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء: مصر لا تفرط في ذرة من ترابها
نهاية حرامي الجامع.. قرار عاجل ضد عاطل سرق 3 مراوح من مسجد
13 مترا تحت الأرض.. العثور على قنبلة مدمرة للتحصينات بمحافظة يزد الإيرانية
52.88 جنيها للبيع.. استقرار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت 25 أبريل.. وعيار 21 يسجل 6970 جنيها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اعتذار متأخر.. هل تتحمل شركات الذكاء الاصطناعي مسؤولية الدم في كندا؟

نوال السيد

في تطور يثير جدلاً واسعاً حول مسؤولية شركات التكنولوجيا، قدّم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، اعتذاراً رسمياً بعد فشل الشركة في إبلاغ السلطات عن نشاط مشبوه لمستخدمة نفذت لاحقاً هجوماً دموياً في كندا، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 25 آخرين.

الواقعة التي هزت بلدة تمبلز ريدج في مقاطعة كولومبيا البريطانية أعادت إلى الواجهة تساؤلات عميقة حول دور الذكاء الاصطناعي في رصد التهديدات، وحدود المسؤولية الأخلاقية والقانونية للشركات التي تطوّر هذه التقنيات.

إخفاق في التقدير… حين لا تكفي سياسات الاستخدام

بحسب ما كشفته الشركة، فقد تم رصد حساب المهاجمة، جيسي، في يونيو الماضي ضمن أنظمة الكشف عن إساءة الاستخدام، حيث أظهر نشاطاً مرتبطاً بـ"تعزيز أعمال عنف". وعلى الرغم من ذلك، قررت الشركة حينها أن هذا النشاط لا يصل إلى الحد الذي يستوجب إبلاغ الشرطة.

هذا القرار، الذي يبدو الآن كارثياً في نتائجه، يعكس إشكالية معقدة تواجه شركات الذكاء الاصطناعي: متى يصبح التهديد "حقيقياً" بما يكفي لتدخل قانوني؟

في 10 فبراير، تحولت هذه المؤشرات المبكرة إلى مأساة دامية، حيث أقدمت المهاجمة، البالغة من العمر 18 عاماً، على قتل والدتها وشقيقها غير الشقيق داخل منزلهم، قبل أن تتوجه إلى مدرسة محلية وتفتح النار، ما أدى إلى مقتل خمسة أطفال وأحد المعلمين، قبل أن تنهي حياتها.

لاحقاً، أقرت OpenAI بأنها ناقشت داخلياً إمكانية إحالة الحساب إلى السلطات الكندية، لكنها خلصت إلى أن الأدلة لم تكن كافية. واكتفت بحظر الحساب بسبب انتهاكه سياسات الاستخدام.

غير أن هذا التبرير لم يخفف من حدة الانتقادات، خاصة مع تصريحات رئيس وزراء المقاطعة ديفيد آبي، الذي أشار إلى أن الشركة "ربما كانت تملك فرصة لمنع الهجوم".

اعتذار لا يكفي… أزمة ثقة تضرب شركات الذكاء الاصطناعي

في رسالته، عبر ألتمان عن "أسفه العميق" لعدم إبلاغ السلطات، مؤكداً أن الكلمات لا يمكن أن تعوّض حجم الخسارة. وقال إنه تواصل مع مسؤولي البلدة، بينهم العمدة، الذين نقلوا له مشاعر الغضب والحزن التي تعيشها المدينة.

لكن ردود الفعل الرسمية والشعبية جاءت حادة. فقد وصف آبي الاعتذار بأنه "ضروري، لكنه غير كافٍ على الإطلاق" بالنظر إلى حجم الكارثة التي لحقت بالعائلات.

هذه الحادثة تسلط الضوء على أزمة أعمق تواجه شركات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تدرك أن لديها "مشكلة صورة" حقيقية، ليس فقط من حيث الخصوصية أو التحيز، بل أيضاً من حيث قدرتها على منع الاستخدامات الخطرة لتقنياتها.

التحدي هنا ليس تقنياً فقط، بل أخلاقي وتنظيمي بالدرجة الأولى. فالشركات تجد نفسها بين مطرقة حماية الخصوصية وسندان المسؤولية العامة. الإبلاغ المبكر قد ينقذ أرواحاً، لكنه قد يفتح الباب أيضاً لانتهاكات محتملة أو بلاغات كاذبة.

في المقابل، الفشل في الإبلاغ — كما حدث في هذه الحالة — قد يؤدي إلى كوارث إنسانية، ويقوض الثقة العامة في هذه التقنيات.

تمثال فرعونى كبير .. ضبط 5 أشخاص عثروا على أثار داخل أرض بالبدرشين

ارشيفية

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

مركز احتجاز المهاجرين في تكساس

300 يوما خلف القضبان.. قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأبنائها الخمسة بعد احتجازهم في تكساس

خوان بيزيرا

خوان بيزيرا مهدد بالإيقاف قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري .. ما السبب؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

مادورو و زوجته أثناء اعتقاله

قمار بمعلومات سرية.. جندي أمريكي يراهن على اعتقال مادور بـ 400 مليون دولار

تحصين 134 ألف رأس ماشية بأسيوط

محافظ أسيوط: تحصين 134 ألف رأس ماشية.. وتغطية شاملة للثروة الحيوانية

فوز الطالب محمد عاطف فى مسابقة تحدى القراءة العربى على مستوى محافظة أسيوط

فوز الطالب محمد عاطف فى مسابقة تحدى القراءة العربى على مستوى محافظة أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد كوبري نجع سبع

محافظ أسيوط يتفقد كوبري نجع سبع بعد صيانته وتطويره ويوجه بتكثيف أعمال المتابعة والصيانة

بعد إثارته الجدل.. هل محلي الأسبارتام الشهير يسبب السرطان؟

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

3 عادات يومية تدمر الجسم ببطء.. أخطر سلوكيات تهدد صحتك

عادات يومية تدمر جسمك ببطء
عادات يومية تدمر جسمك ببطء
عادات يومية تدمر جسمك ببطء

متاعب مزعجة في الهضم.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي
القولون العصبي

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد