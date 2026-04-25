قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد لنظيرته الكندية دعم مصر للمسار التفاوضي بين أمريكا وإيران

أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وبما يسهم في خفض التصعيد واستئناف المفاوضات وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري، والحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة شواغل دول الإقليم الأمنية، وعلى رأسها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ونظيرته الكندية أنيتا أناند.

وتناول الاتصال سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية.

وأكد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال، الاعتزاز بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى التطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع الشركات الكندية على الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية.

كما تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التى تبذلها مصر لاحتواء التوتر فى المنطقة، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية.. أكد الوزير عبد العاطي أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع، وضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية بما يسهم في تعزيز البيئة الأمنية اللازمة لدعم المرحلة الانتقالية.

كما أكد الرفض القاطع وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

ومن جانبها.. أعربت وزيرة خارجية كندا عن تقديرها للدور المصري الفاعل في دعم الاستقرار الإقليمي، مثمنة الجهود التي تبذلها القاهرة في احتواء الأزمات وتعزيز مسارات التسوية السلمية

بالصور

3 عادات يومية تدمر الجسم ببطء.. أخطر سلوكيات تهدد صحتك

