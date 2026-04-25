الممر الاقتصادي.. الرئيس الباكستاني يجري زيارة للصين تستغرق أسبوعا

يتوجه الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إلى بكين يوم السبت لبدء زيارة تستغرق أسبوعًا بدعوة من الحكومة الصينية.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أن المناقشات ستشمل التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقد لعبت الصين دورًا في تسهيل استضافة باكستان لمحادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ومن المتوقع أن يناقش زرداري جهود بلاده لاستضافة جولة ثانية من هذه المحادثات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تقليد عريق من التبادلات رفيعة المستوى بين باكستان والصين، وتكتسب أهمية خاصة كونها تتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لوزارة الخارجية الباكستانية.

وأضافت الوزارة: "تعكس هذه الزيارة التزام البلدين الراسخ بتعزيز الشراكة الاستراتيجية التعاونية في جميع الظروف".