رحيل مبكر.. قصة وفاة الطالبة رحاب بشكل مفاجئ يهز أروقة الأزهر بسوهاج

خيم الحزن على كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، عقب وفاة الطالبة رحاب علي السيد، المقيدة بالفرقة الأولى شعبة القانون؛ إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي الرسمي، في واقعة أثارت حالة من الأسى بين زميلاتها وأعضاء هيئة التدريس.

وعقب الإعلان عن الوفاة، حرص الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، على التواصل هاتفيًا مع أسرة الطالبة الراحلة لتقديم واجب العزاء، ناقلًا إليهم خالص مواساة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مؤكدًا وقوف مؤسسة الأزهر إلى جانب الأسرة في هذا الظرف الإنساني الصعب.

ماذا حدث؟

كما توجه وفد رسمي من كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج إلى قرية تونس، مسقط رأس الطالبة، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرتها، في لفتة عكست حجم التقدير الذي حظيت به الراحلة داخل أسوار الكلية.

وضم الوفد الدكتورة فاطمة محمد المهدي، عميد الكلية، والدكتور صلاح حبيب سليمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال يوسف محمد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد السيد محمود، مدير عام الكلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكدت إدارة الكلية أن الطالبة رحاب كانت مثالًا للطالبة الأزهرية المتميزة، حيث عُرفت بين زميلاتها بحسن الخلق والالتزام والاجتهاد الدراسي، فضلًا عن حفظها لكتاب الله الكريم، وحصولها على العديد من شهادات التكريم خلال مسيرتها التعليمية تقديرًا لتفوقها العلمي وتميزها الأخلاقي.

وأعرب أساتذة وزميلات الطالبة عن بالغ حزنهم لفقدانها، مؤكدين أن رحيلها ترك أثرًا كبيرًا داخل الكلية، لما كانت تتمتع به من سيرة طيبة ومحبة بين الجميع، لتتحول صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إلى دفتر عزاء امتلأ بكلمات الدعاء والثناء على أخلاقها وسيرتها الحسنة.