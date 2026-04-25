محافظة البحر الأحمر توضح حقيقة ظهور اللون الدموي بالشواطئ: ظاهرة طبيعية



أصدرت محافظة البحر الأحمر بيانًا توضيحيًا بشأن ظهور مساحات ملونة باللون الأحمر على بعض شواطئها خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ما تم رصده يُعد ظاهرة طبيعية آمنة ترتبط بعمليات تكاثر الشعاب المرجانية، ولا تمثل أي خطر على المواطنين أو البيئة.

وأوضحت المحافظة، استنادًا إلى تقارير محميات البحر الأحمر، أن هذه الظاهرة تحدث سنويًا خلال فصل الربيع، حيث تقوم بعض أنواع الشعاب المرجانية بإطلاق ملايين البويضات ذات اللون الوردي المائل إلى الأحمر، والتي تطفو على سطح المياه، مسببة هذا التغير المؤقت في اللون.

وأكدت أن هذه الظاهرة تُعد مؤشرًا إيجابيًا على سلامة النظام البيئي البحري، حيث تعكس قدرة الشعاب المرجانية على التكاثر والنمو، وهو ما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويؤكد ثراء التنوع البيولوجي بالمنطقة.

وأشار البيان إلى أن هذا المشهد الطبيعي يُعد من الظواهر التي تفسر تسمية البحر الأحمر، نظرًا لتكرار ظهور هذه التجمعات الملونة منذ القدم، ما أكسب البحر اسمه المعروف.

وطمأنت محافظة البحر الأحمر المواطنين والزائرين بعدم القلق من هذا التغير في لون المياه، داعية إلى الاستمتاع بالمشهد الطبيعي الفريد، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة البحرية وعدم الإضرار بمكوناتها.

وأكدت المحافظة استمرار متابعة الظاهرة من قبل الجهات المختصة، لضمان الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز جهود حماية الشعاب المرجانية باعتبارها أحد أهم مقومات السياحة والبيئة في البحر الأحمر.