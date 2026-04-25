المالية تعلن رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية بـ 90.5 مليار جنيه بالموازنة

أدرجت وزارة المالية بموازنة العام المالي 2026/2027 المقبل؛ مبلغ 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو 34.6% عن العام المالي الجاري.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فقد تم توفير تلك المبالغ للدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة بموازنة العام المالي المقبل.

ورفع مشروع قانون الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل من مخصصات قطاع الصحة بمقدار 30% عن العام الجاري.

وتم اعتماد مبلغ ٤٧,٥ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى ٦٩٪ فضلاً على توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل داخل محافظة المنيا.