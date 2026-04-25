شخصية متكاملة | أمينة خليل توجّه رسالة لـ ريهام عبد الغفور بسبب حكاية نرجس .. خاص

عبّرت الفنانة أمينة خليل عن إعجابها الكبير بالمستوى الفني الذي شهدته الأعمال الدرامية خلال موسم رمضان 2026، مؤكدة أن المنافسة هذا العام جاءت قوية ومليئة بالإبداع من مختلف النجوم وصنّاع الدراما.

وأوضحت أمينة، في تصريحات لموقع صدي البلد، أنها حرصت على متابعة عدد كبير من المسلسلات التي عُرضت خلال الشهر الكريم، مشيرة إلى أنها كانت تتواصل مع زملائها لتهنئتهم على ما قدموه من أعمال مميزة، تعكس حجم الجهد المبذول والتطور الملحوظ في الصناعة الدرامية.

وأشادت بشكل خاص بأداء الفنانة ريهام عبد الغفور في مسلسل "حكاية نرجس"، حيث وصفت ظهورها بأنه كان لافتًا وقويًا، مؤكدة أنها قدّمت شخصية متكاملة جذبت انتباه الجمهور والنقاد على حد سواء.



وفيما يتعلق باختياراتها الفنية، شددت أمينة خليل على حرصها الدائم على تقديم أعمال تتماشى مع ذوق الجمهور وتلبي توقعاته، قائلة إنها تفضّل التنوع في أدوارها، ولا تمانع خوض تجارب جديدة، حتى في الكوميديا، إذا وجدت الفكرة المناسبة التي تستحق التقديم.

يُذكر أن أمينة خليل غابت عن المشاركة في موسم رمضان 2026، بعدما كان آخر ظهور درامي لها من خلال مسلسل لام شمسية، الذي عُرض في العام الماضي وحقق نجاحًا واسعًا ونسب مشاهدة مرتفعة.



https://youtube.com/shorts/SFcGCq8AIzY?si=r7iaOg-7WBG65aZ_