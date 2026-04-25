محمد الناظر : جفاف وتقشر الجلد ليس دليلًا على قلة شرب الماء وحده

قال محمد الناظر، استشاري الأمراض الجلدية:، “الجلد علشان يحافظ على ترطيبه محتاج حاجتين أساسيين: مية تكون موجودة جوه الجسم، وطبقة خارجية تحبس المية دي.”

وأوضح “الناظر” خلال برنامج كلام الناس،“أكتر سبب بنشوفه دلوقتي هو إن الناس بتستخدم منظفات قوية بشكل مبالغ فيه، وده بيشيل الدهون الطبيعية اللي على سطح الجلد، واللي بتعمل كحاجز بيحافظ على الترطيب.”

وأضاف الدكتور، “في منتجات فيها مواد زي حمض الساليسيليك بتأثر بشكل كبير على حاجز البشرة، ولو استخدمت بشكل زائد ممكن تسبب جفاف وتقشر واضح.”

وتابع محمد الناظر، “كمان مش بس شرب المية مهم، الحركة كمان مهمة جدًا، لأن تدفق الدم هو اللي بيوصل المية والعناصر الغذائية للجلد، وقلة الحركة بتخلي الجلد ينشف حتى لو بتشرب مية كويس.”

واختتم: “الحل هو التوازن: شرب مية كفاية، تقليل المنظفات العنيفة، واستخدام مرطبات مناسبة للحفاظ على صحة الجلد.”