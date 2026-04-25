خبير عسكري: نتنياهو لا يتصرف بعقلانية.. ومزاعمه للشرق الأوسط هراء

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن فكرة «التمدد» تُعد ركيزة أساسية لدى رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بما يُسمى بالشرق الأوسط الجديد وخريطة إسرائيل الكبرى، موضحًا أن هذه الطروحات أصبحت «مملة وهراء» نتنياهو لا يتصرف بعقلانية.

وقال أسامة كبير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن إيران لن تقضي على إسرائيل، وأن ما تقوم به من ضربات يأتي في إطار رد الفعل والدفاع عن نفسها تجاه ما تقوم به تل أبيب، لافتًا إلى وجود حالة من التراجع داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتابع: "القوات المسلحة المصرية كتالوج في الشرف والقتال وتسخير الموارد عدم كلل وملل، وكل دا كوم والدفاع عن كل شبر من الأرض كوم تاني، وأرضنا مقدسة منها ولن يقرب منها أحد أو يمس أمنها القومي".

وأضاف أسامة كبير أن فيلم «الشهيد البطل الرشاش عمرو أسامة» يأتي ضمن سلسلة أفلام القوات المسلحة التي تُعرض حاليًا، موضحًا أن هذه السلسلة تسلط الضوء على دور أهالي سيناء ودعمهم للدولة، مؤكدًا أن تنمية سيناء جاءت بالتوازي مع انطلاق العملية الشاملة لدحر الإرهاب في «أرض الفيروز».