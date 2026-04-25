باحث سياسي: ما يحدث في غزة إبادة صامتة مستمرة وتدهور إنساني غير مسبوق

أكد الباحث السياسي من غزة، طلال أبو ركبة، أن ما يجري داخل قطاع غزة لا يمكن وصفه إلا بأنه “إبادة صامتة” مستمرة، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الانتهاكات لم تتوقف، بل اتخذت أشكالًا جديدة أكثر تعقيدًا.

وأوضح “طلال”، خلال مداخلة له في برنامج “آخر النهار”، أن قوات الاحتلال ما زالت تسيطر فعليًا على أكثر من 55% من مساحة القطاع، مع استمرار العمليات العسكرية والقيود على إدخال المساعدات؛ مما يفاقم الأزمة الإنسانية، ويضع السكان في مواجهة يومية مع نقص الغذاء والدواء والوقود.

وأضاف الباحث السياسي، أن الاهتمام الدولي بما يحدث في غزة، تراجع؛ بسبب تصاعد أزمات أخرى في المنطقة، إلا أن ذلك لم يوقف التصعيد داخل القطاع، حيث تستمر سياسة “فرض الأمر الواقع”، ومحاولات تقويض أي إمكانية لعودة الحياة الطبيعية أو قيام دولة فلسطينية.

وأشار "أبو ركبة" إلى وجود ما وصفه بـ“تواطؤ أمريكي واضح”، معتبرًا أن هذا الموقف يعرقل تنفيذ أي اتفاقات لوقف إطلاق النار أو بدء مرحلة إعادة الإعمار، ويُبقي الوضع الإنساني في حالة انهيار مستمر.

وختم حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث في غزة يمثل “جريمة إنسانية مستمرة” تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان حماية المدنيين وبدء إعادة الإعمار بشكل فوري.

