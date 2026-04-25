مصرع طفل سقط أثناء لهوه في مصرف بشبرا الخيمة

لقي طفل يدعي فارس محمد مصرعه، إثر سقوطه في مصرف عزبة مراد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية عقب لهوه وجرى نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفل يدعي فارس محمد إثر سقوطه بمصرف بعزبة مراد بشبرا الخيمة أثناء لهوه مع أصدقائه.



جرى نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.



وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسرداق عزاء نعوا فيه الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الله اهله الصبر والسلوان.