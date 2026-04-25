مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهم بإطلاق نار بالقليوبية

كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من آخر لقيامه بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المنازل وممارسة أعمال البلطجة وإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات ، وحدوث مشاجرة بتاريخ 19 الجارى بين طرف أول : (عاطل "الظاهر بمقطع الفيديو") ، وطرف ثان : (أحد الأشخاص ، نجليه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، لخلافات حول الجيرة قام على إثرها الأول بمحاوله إتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزل الطرف الثانى وإطلاق أعيرة نارية بإستخدام سلاح نارى كان بحوزته والتلويح بسلاح أبيض.

أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ، وبحوزته (السلاحان "النارى ، الأبيض" المستخدمان فى الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.