بسبب خلافات الجيرة .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول : (ربة منزل ، ونجلتيها) ، وطرف ثان : ( ربة منزل ، نجليها) ، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان ، لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالوقوف أمام عقار محل سكن الطرف الأول ولدى قيام الأخيرة بمعاتبته تبادلوا التعدى على بعضهم بالضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





