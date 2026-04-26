رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

مصر تبهر العالم .. أرقام قياسية في كأس العالم للرماية للناشئين 2026 | تفاصيل

محمد سمير

تواصل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتضان العرس الرياضي العالمي «بطولة كأس العالم للرماية للناشئين 2026»، وسط أجواء حماسية ومنافسات شرسة في اختصاصات البندقية والمسدس والخرطوش، والتي كشفت عن مواهب استثنائية فرضت سيطرتها على منصات التتويج.

وشهدت المنافسات لحظات تاريخية تمثلت في كسر أرقام قياسية عالمية، ما يبرهن على المستوى الفني الرفيع للمشاركين، وجاهزية الميادين المصرية. وجاءت أبرز النتائج كالتالي:

في منافسات «التراب» (ناشئات)، خطفت الإيطالية مارتينا مونتاني الميدالية الذهبية، ولم تكتفِ بالفوز، بل نجحت في تحطيم الرقم القياسي العالمي بتسجيلها (26) طبقًا، تلتها مواطنتها كاميلا بيازا بالميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى الرامية كسينيا ساموفالوفا.

وفي منافسات «التراب» (ناشئين)، انتزع الفرنسي توماس أجيز المركز الأول والميدالية الذهبية، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لفئة الناشئين بواقع (28) هدفًا، متفوقًا على البريطاني ويليام بيتس توماس صاحب الفضية، والإيطالي فرانشيسكو تانفوجوليو الذي حل ثالثًا.

وعلى صعيد منافسات «مسدس ضغط الهواء 10 متر» للفرق المختلطة، فرضت الهند سيطرتها، حيث توج الثنائي فانشيكا تشوداري وتشيراج شارما بالميدالية الذهبية، بينما نال الثنائي أليكساندرا بياتروفا وميكيتا دوباش الميدالية الفضية، وجاء المركز الثالث من نصيب الثنائي الهندي موهيني سينغ وهيمانشو رانا.

وفي سياق متصل، أكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن الاستضافة الاستثنائية للبطولة تعكس طفرة غير مسبوقة في الرياضة المصرية.

وأوضح أن الأرقام القياسية التي تحققت على هذه الميادين لم تكن لتحدث لولا الدقة المتناهية في التجهيزات والبنية التحتية المتطورة التي تضاهي، بل وتتفوق على، أفضل الميادين العالمية.

كما شدد على أن الإشادة الواسعة من الوفود الدولية هي نتاج عمل مؤسسي دقيق يهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة باتت اليوم «أيقونة» عالمية تستقطب كبرى الفعاليات الرياضية.

ويُذكر أن البطولة تشهد تمثيلًا دوليًا واسعًا بوجود أكثر من 255 رامٍ ورامية يمثلون 26 دولة، ومن المقرر أن يُسدل الستار على هذه التظاهرة الرياضية الكبرى في السابع والعشرين من أبريل الجاري، ما يعزز من سمعة مصر كوجهة آمنة واحترافية لاستضافة الأحداث المونديالية.

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

إشارات متضاربة في إسلام آباد .. تحركات دبلوماسية تنذر بإعادة مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية

قانون بريطاني يصنع جيل بلا تدخين | وخبير بأكسفورد يحذر: السجائر الإلكترونية أخطر من التقليدية

حسام الشاعر : حادث 1997 كان صدمة كبيرة للسياحة لكنها لن تموت في مصر

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

