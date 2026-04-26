مصر تبهر العالم .. أرقام قياسية في كأس العالم للرماية للناشئين 2026 | تفاصيل

تواصل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتضان العرس الرياضي العالمي «بطولة كأس العالم للرماية للناشئين 2026»، وسط أجواء حماسية ومنافسات شرسة في اختصاصات البندقية والمسدس والخرطوش، والتي كشفت عن مواهب استثنائية فرضت سيطرتها على منصات التتويج.

وشهدت المنافسات لحظات تاريخية تمثلت في كسر أرقام قياسية عالمية، ما يبرهن على المستوى الفني الرفيع للمشاركين، وجاهزية الميادين المصرية. وجاءت أبرز النتائج كالتالي:

في منافسات «التراب» (ناشئات)، خطفت الإيطالية مارتينا مونتاني الميدالية الذهبية، ولم تكتفِ بالفوز، بل نجحت في تحطيم الرقم القياسي العالمي بتسجيلها (26) طبقًا، تلتها مواطنتها كاميلا بيازا بالميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى الرامية كسينيا ساموفالوفا.

وفي منافسات «التراب» (ناشئين)، انتزع الفرنسي توماس أجيز المركز الأول والميدالية الذهبية، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لفئة الناشئين بواقع (28) هدفًا، متفوقًا على البريطاني ويليام بيتس توماس صاحب الفضية، والإيطالي فرانشيسكو تانفوجوليو الذي حل ثالثًا.

وعلى صعيد منافسات «مسدس ضغط الهواء 10 متر» للفرق المختلطة، فرضت الهند سيطرتها، حيث توج الثنائي فانشيكا تشوداري وتشيراج شارما بالميدالية الذهبية، بينما نال الثنائي أليكساندرا بياتروفا وميكيتا دوباش الميدالية الفضية، وجاء المركز الثالث من نصيب الثنائي الهندي موهيني سينغ وهيمانشو رانا.

وفي سياق متصل، أكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن الاستضافة الاستثنائية للبطولة تعكس طفرة غير مسبوقة في الرياضة المصرية.

وأوضح أن الأرقام القياسية التي تحققت على هذه الميادين لم تكن لتحدث لولا الدقة المتناهية في التجهيزات والبنية التحتية المتطورة التي تضاهي، بل وتتفوق على، أفضل الميادين العالمية.

كما شدد على أن الإشادة الواسعة من الوفود الدولية هي نتاج عمل مؤسسي دقيق يهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة باتت اليوم «أيقونة» عالمية تستقطب كبرى الفعاليات الرياضية.

ويُذكر أن البطولة تشهد تمثيلًا دوليًا واسعًا بوجود أكثر من 255 رامٍ ورامية يمثلون 26 دولة، ومن المقرر أن يُسدل الستار على هذه التظاهرة الرياضية الكبرى في السابع والعشرين من أبريل الجاري، ما يعزز من سمعة مصر كوجهة آمنة واحترافية لاستضافة الأحداث المونديالية.