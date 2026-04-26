من مصر إلى العالم.. طلاب هندسة المنصورة الجديدة يبدعون في الابتكار الرقمي | تفاصيل

في إطار توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو دعم الابتكار وتعزيز مشاركة الطلاب في المحافل الدولية، حقق طلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة إنجازًا متميزًا، بتأهلهم إلى المرحلة النهائية في المسابقة الدولية للابتكار والمهارات الرقمية، التي أُقيمت فعالياتها بالمملكة المغربية.

ويعكس هذا الإنجاز مستوى التميز الأكاديمي والتطبيقي الذي يتمتع به طلاب الجامعة، حيث جاء التأهل بعد مشاركة قوية بمشروعات مبتكرة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا الحديثة، ضمن منافسة دولية واسعة ضمّت مئات الفرق من مختلف الدول.

وشهدت المشاركة تأهل عدد من المشروعات المتميزة، من بينها مشروع في مجال التشغيل والصيانة الذكية للروبوتات الصناعية، وآخر في التصميم والتصنيع الرقمي للمنتجات الميكانيكية، بالإضافة إلى مشروع في أنظمة نقل الحركة الميكانيكية بدون تروس، بما يعكس تنوّع مجالات الابتكار وقدرة الطلاب على تقديم حلول تطبيقية متقدمة.

وقد حظيت المشروعات بإشادة من لجان التحكيم الدولية، التي أكدت كفاءة الطلاب وقدرتهم على المنافسة في مجالات التحول الرقمي والصناعات المستقبلية، وهو ما يعكس نجاح الجامعة في الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

ويؤكد هذا الإنجاز حرص جامعة المنصورة الجديدة على دعم طلابها وتمكينهم من تطوير مهاراتهم والمشاركة الفعالة في المنافسات الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة قادرة على المنافسة عالميًا، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.