وزير التعليم العالي: الإسكندرية نموذج فريد للتعايش بين الحضارات

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مدينة الإسكندرية تُعد نموذجًا حضاريًا متكاملًا يعكس قيم التعايش والتسامح بين مختلف الثقافات، مشيرًا إلى أن الاحتفال بعيد تأسيسها يمثل فرصة لاستعادة دورها التاريخي كمركز للعلم والمعرفة وخدمة الإنسانية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الاحتفال التي أُقيمت داخل مكتبة الإسكندرية، حيث وصف المدينة بأنها واحدة من أبرز منارات الفكر والثقافة منذ نشأتها، مؤكدًا استمرار دورها في نشر المعرفة عبر العصور.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الإسكندرية شكلت عبر تاريخها ملتقى للحضارات، بداية من الحضارة المصرية القديمة، مرورًا بالعصرين اليوناني والروماني، وصولًا إلى حاضرها كمدينة متعددة الثقافات، تعكس روح الانفتاح والتنوع.

وأضاف أن ما يميز الإسكندرية هو قدرتها على استيعاب التنوع الديني والثقافي في إطار من التفاهم والسلام، معتبرًا أن هذه القيم تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات ونموها، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

وأشار قنصوة إلى أن أعمال التنقيب الأثري، خاصة في منطقة حدائق الشلالات، كشفت عن طبقات متتالية من التاريخ، وهو ما يعكس ثراء المدينة الحضاري وتأثيرها الممتد على مستوى الإنسان والعمران، مؤكدًا أن هذا الإرث يمثل مصدر إلهام مهم للأجيال القادمة.

وأعرب وزير التعليم العالي عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعاليات، مشيدًا بدور محافظة الإسكندرية في إبراز الصورة الحضارية للمدينة، ومؤكدًا أهمية العمل المشترك لاستعادة مكانتها المتميزة على خريطة مدن البحر المتوسط.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مواصلة تطوير الإسكندرية بما يتناسب مع تاريخها العريق، لتعزيز دورها كإحدى أهم الحواضر الثقافية في المنطقة.