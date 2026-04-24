بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟
محافظ البحر الأحمر يطلق منظومة الرقابة الرقمية للقضاء على المخلفات
14 شهرا في قلب الجليد.. دراسة تكشف ما يفعله القطب الجنوبي بعقل الإنسان
المؤتمر: الذكرى 44 لتحرير سيناء تؤكد قوة الدولة المصرية واستمرار معركة البناء والتنمية
صورة تذكارية لـ الرئيس السيسي مع المشاركين في الاجتماع العربي الأوروبي بقبرص| شاهد
أول انتخابات إلكترونية.. 5000 طبيب يدلون بأصواتهم في نقابة الأسنان
70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
نجم بيراميدز يجري عمليه جراحيه عقب إصابته في مباراة الزمالك
نعتذر للركاب.. السكة الحديد تكشف عن سبب تأخر القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية
دعاء يوم الجمعة للميت.. ردد هذه الكلمات واجعل قبره روضة من رياض الجنة
وزير الحرب الأمريكي: إيران لديها فرصة تاريخية لعقد اتفاق جاد..والكرة في ملعبها
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير التعليم العالي يفتتح معرض 20 عامًا من الحفائر في حدائق الشلالات

في إطار الاحتفال بذكرى تأسيس مدينة الإسكندرية، وتأكيدًا على مكانتها كمدينة عالمية نابضة بالحضارة، افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، معرض «عشرون عامًا من الحفائر في حدائق الشلالات (2006–2026)»، والذي نظمه متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المعهد الهيليني لأبحاث حضارة الإسكندرية، ليجسد جانبًا مهمًا من تاريخ الإسكندرية عبر العصور.

وتفقد الحضور أقسام المعرض الذي يستعرض حصاد عقدين من أعمال التنقيب الأثري التي أجراها المعهد الهيليني، حيث يكشف عن أدلة جديدة حول تاريخ وجغرافيا الإسكندرية القديمة بمنطقة حدائق الشلالات، وما أسفرت عنه من اكتشافات تسلط الضوء على تطور المدينة في مختلف مراحلها التاريخية.

وتشمل أبرز المعروضات تمثالًا هلينستيًا يُرجح أنه للإسكندر الأكبر، وبقايا مبنى عام ضخم، وجزءًا من طريق روماني رئيسي، وجزءًا من الطريق الملكي الهلينستي، إلى جانب نفق جوفي كبير، بما يقدم رؤية متكاملة حول تضاريس الحي الملكي القديم بالإسكندرية.

وتعد هذه الاكتشافات إضافة نوعية لفهم التاريخ العمراني والحضاري للمدينة، حيث يقدم المعرض رؤى جديدة حول تطور واحدة من أهم مدن البحر المتوسط، ويؤكد على أهمية البحث الأثري طويل الأمد في إعادة بناء ماضيها.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة بما يضمه متحف الآثار من مقتنيات متميزة تعكس تعاقب الحضارات، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية تمثل صرحًا ثقافيًا وعلميًا فريدًا يسهم في تعزيز الحوار الحضاري ونشر الوعي الأثري.

كما ثمن الوزير حرص المكتبة على استخدام أحدث أساليب العرض المتحفي، إلى جانب ما تقدمه من برامج تعليمية وثقافية تسهم في ترسيخ الانتماء للتراث الوطني لدى مختلف الفئات العمرية. كما نوّه إلى ما تقدمه المكتبة من برامج تعليمية وثقافية تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في نشر الوعي الأثري وتعزيز الانتماء للتراث الوطني.

وفي كلمته، أكد المهندس أيمن عطية أن الاحتفال بيوم تأسيس المدينة يمثل تأكيدًا متجددًا على هويتها كملتقى للحضارات والثقافات، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعكس وعيًا بقيمة التراث، ويجسد الدور الريادي لمكتبة الإسكندرية في توثيق الذاكرة الحضارية وتقديمها بصورة علمية للأجيال.

كما أشار إلى أن نتائج الحفائر في حدائق الشلالات تسهم في إعادة رسم ملامح الحي الملكي القديم، وتعزز من مكانة الإسكندرية على خريطة البحث الأثري العالمي، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للتعاون مع المؤسسات البحثية الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد زايد أن معرض "عشرون عامًا من الحفائر في حدائق الشلالات" الذي تم افتتاحه اليوم داخل متحف الآثار بالمكتبة، يمثل حلقة من حلقات اهتمام مكتبة الإسكندرية الأصيل بالدراسات الهيلينستية لارتباط ذلك الوثيق بانشاء مدينة الإسكندرية القديمة، وبمكتبتها التاريخية.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن المعرض يقدم نتاج اكتشافات أثرية لأكثر من عقدين من أعمال التنقيب الأثري في منطقة "حدائق الشلالات" بالإسكندرية، ومن هنا فالمعروضات تلقي الضوء على جغرافية المدينة القديمة في جميع مراحلها التاريخية على اعتبار أنها مدينة متعددة الحضارات.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، والسفير نيكولاوس باباجورجيو سفير اليونان بالقاهرة، والسيد يوانيس بيرياكيس القنصل العام لليونان بالإسكندرية، والدكتورة منى حجاج رئيسة جمعية الآثار بالإسكندرية، والسيدة كاليوبي ليمينوس باباكوستا مديرة المعهد الهيليني لأبحاث حضارة الإسكندرية، وعدد من قناصل وسفراء الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والأكاديمية والأثرية.

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

خلال 15 يوما.. أهداف بيزيرا تمنح الزمالك أفضلية إستعادة بطولتين

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمجموعه التتويج بالدوري

جوميز يدخل حسابات الأهلي للموسم الجديد

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

