انطلاق الاحتفال بيوم تأسيس مدينة الإسكندرية بحضور المحافظ ووزير التعليم العالي

اطلقت محافظة الاسكندرية الموكب الاحتفالي بيوم تأسيس المدينة من أمام المتحف اليوناني الروماني وسط المدينة، لتدشين تقليد سنوي يحتفي بتاريخ تأسيس المدينة الممتد لأكثر من 23 قرنًا من الحضارة والتنوع الثقافي، وذلك بحضور محافظ الاسكندرية المهندس أيمن عطية والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، والدكتور احمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية.

وقد واصلت الأجهزة التنفيذية بالاسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية وضع اللمسات الجمالية النهائية لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق بتاريخ المدينة ومكانتها.

وتُقام الاحتفالية بالتعاون مع عدد من الجهات المصرية واليونانية، في مشهد يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث بدأت بموكب رمزي من المتحف اليوناني الروماني إلى مكتبة الإسكندرية، يعقبه عروض فنية وثقافية متنوعة.

كما تتضمن الاحتفالية جلسة افتتاحية، وعرضًا فيلميًا، ومحاضرات متخصصة، إلى جانب معرض أثري وفعاليات فنية مستوحاة من تاريخ المدينة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار إبراز القيمة التاريخية للمدينة التي أسسها الإسكندر الأكبر، لتظل الإسكندرية شاهدًا حيًا على عراقة الماضي ونبض الحاضر.