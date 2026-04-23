في ذكرى التحرير .. منظومة التعليم العالي تحقق طفرة تنموية بسيناء ومدن القناة

- تنفيذ مشروعات للتعليم العالي بسيناء ومدن القناة بتكلفة إجمالية 25.6 مليار جنيه

- إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بشرم الشيخ الطور رأس سدر بتكلفة 10.5 مليارات جنيه

- تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بشمال سيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه

- إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء بتكلفة 3.5 مليار جنيه

- إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بتكلفة 4.5 مليارات جنيه

- إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية بتكلفة 4.6 مليارات جنيه

- إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بتكلفة 808 ملايين جنيه

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، وفي إطار توجه الدولة المصرية نحو دفع عجلة التنمية الشاملة، خاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، يحظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من القيادة السياسية، وهو ما ساهم في تنمية هذه المنطقة الاستراتيجية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير سيناء ومدن القناة بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مجال التعليم العالي، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه، إلى جانب استمرار العمل على إنشاء كليات جديدة وتحديث المعامل وورش التدريب.

وأوضح الوزير أن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إنشاء جامعات جديدة، أو استضافة فروع لجامعات دولية، أو تقديم برامج مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يعكس تنوع مصادر التعليم بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة عالميًا، مع تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكات العلمية ويسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة.

وأكد الدكتور ناصر مندور، المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة تُعد من أبرز المشروعات القومية بمنطقة شرق القناة، حيث تبلغ تكلفتها نحو 4.5 مليارات جنيه، وتقع بمدينة الإسماعيلية الجديدة، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد من الطلاب يعكس مستوى الثقة في الجامعة، ويؤكد رضا أولياء الأمور والطلاب عن جودة الخدمات التعليمية المقدمة، وما توفره الجامعة من بيئة أكاديمية متطورة تدعم العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، استمرار الأعمال الإنشائية بفرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء، ليصبح أول فرع لجامعة حكومية في جنوب سيناء، وكذلك إنشاء جامعة أهلية منبثقة عن الجامعة الحكومية، وذلك بتكلفة إجمالية ستبلغ نحو 3.5 مليار جنيه، وتضم المرحلة الأولى 4 كليات وهي: (كلية العلوم، وكلية التربية، وكلية التجارة، وكلية الآداب)، وقد تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية وسيتم استكمال أعمال التشطيبات، مشيرًا إلى أهمية فرع الجامعة لدعم جهود التنمية بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار الدكتور أيمن الشبيني، رئيس جامعة العريش، إلى أن الجامعة نفذت عددًا من المشروعات التنموية والتعليمية بإجمالي تمويل بلغ نحو 1.7 مليار جنيه، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي من خلال إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين جودتها، مشيرًا إلى أن الجامعة وضعت مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي تعكس رؤية جديدة قائمة على ربط التعليم بالتنمية والاقتصاد المعرفي، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل: (التعليم المرتبط بسوق العمل، والبحث العلمي الذي يخدم الاقتصاد ويعالج مشكلات المجتمع، والتحول الرقمي الشامل، فضلًا عن التحول إلى جامعة منتجة ومبتكرة).

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة بلغت التكلفة الإجمالية لإنشائها نحو 10.5 مليارات جنيه، وتنتشر بفروعها الثلاثة في مدن: (الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، بما يسهم في دعم التنمية التعليمية بالمنطقة، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك بنية تحتية متطورة وإمكانات بشرية متميزة تدعم العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعة تحرص على إتاحة برامج دراسية تمنح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وأوضح الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، أن الجامعة تعد من جامعات الجيل الرابع، وقد بلغت تكلفتها نحو 4.6 مليار جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية داعمة للإبداع والابتكار، وتشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المختلفة، إلى جانب التركيز على التدريب العملي لتنمية المهارات وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وأكدت الدكتورة هبة عبدالعاطي، القائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، أن الجامعة تُعد من الصروح التعليمية الحديثة الداعمة لمسار التنمية الصناعية، وبلغت تكلفتها نحو 808 ملايين جنيه، موضحة أن الجامعة تستهدف تقديم برامج تعليمية تسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، لافتة إلى استعداد الجامعة لتخريج أول دفعة منها بنهاية العام الدراسي الجاري، في خطوة تعكس بدء تحقيق أهدافها التعليمية والتنموية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الاهتمام بإنشاء وتطوير الجامعات في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة يأتي في إطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض الوطن، وتعزيز دورها في منظومة التعليم العالي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الجهود أسفرت عن إنشاء عدد من الجامعات، من بينها جامعة العريش، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، إلى جانب العمل على الانتهاء من إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بمحافظة جنوب سيناء، ليكون أول فرع لجامعة حكومية في جنوب سيناء، وكذلك إنشاء جامعة أهلية منبثقة عن الجامعة الحكومية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الجامعات تسهم في تشجيع أبناء سيناء ومدن القناة على الالتحاق بالتعليم الجامعي، ونشر الوعي الثقافي بين الشباب، ودعم جهود التنمية الشاملة في الإقليم، فضلًا عن الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم الجامعي وتوفير فرص تعليمية متميزة.