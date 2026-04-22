الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من الهند لمرحلة الدكتوراه للعام الدراسي 2026/2027

المنح والبعثات
المنح والبعثات
نهلة الشربيني

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح للحصول على الدكتوراة  وعددها  ( 10 ) منح  فى جميع التخصصات ما عدا الطب والمجالات المرتبطة به .

شروط التقدم للمنح :

أن يكون المرشح مصري الجنسية - معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية - المعاهد -  الهيئات -  المراكز البحثية– الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات .

ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام .

ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 ، وفى حالة اذا كان غير مقيد لدرجه الدكتوراه يجب الا تزيد مده حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الاعلان  .

الأ يزيد السن عن 33 عام عند تاريخ بدء الإعلان .

بيانات المنحة المقدمة من الجانب الهندي :

راتب شهرى 7000 روبية لطلبة الدكتوراه

المنحة تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الهندي" طبقًا للبرنامج التنفيذى ، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا لللائحة المالية للبعثات.

لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .

المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :

استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل-

خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى.

أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح ل 80 درجة تويفل دولى IBT أو 5.5درجة فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة) .

صورة من جواز السفر .

نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة الهند بعد التقدم على الرابط التالى:

https://a2ascholarships.iccr.gov.in/home

مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

التدخين يتسبب في آلاف الوفيات سنويًا

طريقة عمل بيتزا فراخ الدونر

