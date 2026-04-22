التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من الهند لمرحلة الدكتوراه للعام الدراسي 2026/2027

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح للحصول على الدكتوراة وعددها ( 10 ) منح فى جميع التخصصات ما عدا الطب والمجالات المرتبطة به .
شروط التقدم للمنح :
أن يكون المرشح مصري الجنسية - معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية - المعاهد - الهيئات - المراكز البحثية– الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات .
ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام .
ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 ، وفى حالة اذا كان غير مقيد لدرجه الدكتوراه يجب الا تزيد مده حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الاعلان .
الأ يزيد السن عن 33 عام عند تاريخ بدء الإعلان .
بيانات المنحة المقدمة من الجانب الهندي :
راتب شهرى 7000 روبية لطلبة الدكتوراه
المنحة تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .
تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الهندي" طبقًا للبرنامج التنفيذى ، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا لللائحة المالية للبعثات.
لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .
المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :
استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل-
خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى.
أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح ل 80 درجة تويفل دولى IBT أو 5.5درجة فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.
نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة) .
صورة من جواز السفر .
نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة الهند بعد التقدم على الرابط التالى:
https://a2ascholarships.iccr.gov.in/home