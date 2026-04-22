التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من الهند لمرحلة الدكتوراه للعام الدراسي 2026/2027

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح للحصول على الدكتوراة وعددها ( 10 ) منح فى جميع التخصصات ما عدا الطب والمجالات المرتبطة به .

شروط التقدم للمنح :

أن يكون المرشح مصري الجنسية - معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية - المعاهد - الهيئات - المراكز البحثية– الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات .

ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام .

ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 ، وفى حالة اذا كان غير مقيد لدرجه الدكتوراه يجب الا تزيد مده حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الاعلان .

الأ يزيد السن عن 33 عام عند تاريخ بدء الإعلان .

بيانات المنحة المقدمة من الجانب الهندي :

راتب شهرى 7000 روبية لطلبة الدكتوراه

المنحة تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الهندي" طبقًا للبرنامج التنفيذى ، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا لللائحة المالية للبعثات.

لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .

المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :

استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل-

خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى.

أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح ل 80 درجة تويفل دولى IBT أو 5.5درجة فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة) .

صورة من جواز السفر .

نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة الهند بعد التقدم على الرابط التالى:

https://a2ascholarships.iccr.gov.in/home