التعليم العالي تعلن عن منح دراسية بالهند لمرحلة البكالوريوس والليسانس لعام 2026

نهلة الشربيني

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  عن منح للحصول على (  البكالوريوس – الليسانس – التخصص ) وعددها   ( 3 ) منح  فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا  وبدون نفقات من البعثات.

شروط التقديم للمنحة :

أن يكون المرشح مصري الجنسية .

ألا يزيد سن المتقدم عن 22 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2026 .

أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال العامين السابقين وأن تكون دراسته في تخصص يتناسب مع شعبة الثانوية وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات .

ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من الهند من قبل .

بيانات المنحة

يقدم الجانب الهندي للطلبة المصريين الحاصلين على المنح ما يلى  :

الدراسة بدون رسوم دراسية – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

بدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها في الهند .

المنحة تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة. .

           يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب الهندي وهو

https://a2ascholarships.iccr.gov.in/home.

المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :

نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة الهند بعد التقدم على الرابط التالى:

https://a2ascholarships.iccr.gov.in/home

أصل + صورة من شهادة اجتياز المرشح ل 80 درجة تويفل دولى IBT أو 5.5 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

أصل + صورة شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها باللغة الإنجليزية .

صورة بطاقة الرقم القومي .

صورة من جواز السفر صالح لمدة 3 سنوات

مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الهندي .

يتقدم الطالب مباشرة للجانب الهندي

آخر موعد للتقديم 15/4/2026 .

علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل آية نفقات عن هذه المنح

