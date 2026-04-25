هل يجوز للمراة الذهاب للحج بدون محرم؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد مانع شرعي يحول دون أداء المرأة فريضة الحج دون وجود محرم، موضحًا أن وجود المحرم يُعد الخيار الأفضل والأكمل، خاصة في الرحلات التي تتسم بالمشقة وكثرة التنقل، لكنه ليس شرطًا أساسيًا لصحة الحج.

جاء ذلك خلال رده على سؤال ورد إليه بشأن مدى جواز حج المرأة بدون محرم، حيث أوضح أن عدم توافر المحرم لا يعني بطلان الحج أو عدم صحته، طالما توافرت الضوابط الشرعية التي تضمن أمن وسلامة المرأة خلال أداء المناسك.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية أجازت سفر المرأة للحج دون محرم في حال وجود ما يُعرف بالرفقة المأمونة، وهي أن تكون ضمن مجموعة منظمة تخضع لإشراف واضح، وتتمتع ببرنامج محدد، مع توافر وسائل نقل معروفة، وأماكن إقامة آمنة، فضلًا عن وجود إشراف من الجهات المعنية المسئولة عن تنظيم الرحلة.

وأشار إلى أن مفهوم الرفقة المأمونة يتسع ليشمل وجود المرأة ضمن مجموعة من السيدات اللاتي يتعاونّ على رعاية بعضهن البعض، ويحرصن على الالتزام بالإجراءات المنظمة التي تضمن سلامة الجميع، مؤكدًا أن هذا النوع من التنظيم يمكن أن يقوم مقام المحرم في ظل الظروف الحالية.

وأوضح أن اختلاف طبيعة السفر في العصر الحديث، من حيث التنظيم ووسائل الأمان المتقدمة، جعل من الممكن تطبيق هذا الرأي الفقهي بشكل أوسع، خاصة مع توافر حملات الحج الرسمية والإشراف الحكومي الذي يضمن حماية الحجاج.

وشدد على أن مقاصد الشريعة الإسلامية تقوم على التيسير ورفع الحرج عن الناس، لا سيما في أداء الفرائض، مؤكدًا أنه لا حرج على المرأة في السفر للحج دون محرم إذا توافرت شروط الأمان والرفقة الموثوقة التي تكفل لها أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.