كليتا التربية والدعوة بجامعة الأزهر تنظِّمان مؤتمرا عن تحديات العصر الرقمي

تُطلق جامعة الأزهر ممثلة في كليتي التربية للبنين بالقاهرة والدعوة الإسلامية بالقاهرة، يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026م، فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بقاعة المؤتمرات بكلية التربية تحت عنوان: «رُوَّادُ الْوَعْيِ: مَهَارَةُ الْمُعَلِّمِ وَرِسَالَةُ الدَّاعِيَةِ فِي الْفَضَاءِ الرَّقْمِيِّ».

يهدف المؤتمر إلى إعداد جيل من الطلاب يمتلك أدوات العصر، وقادر على توظيف التقنيات الحديثة في أداء رسالته التربوية والدعوية، بما يعزز نشر الفكر الوسطي المستنير، ويُسهم في بناء وعي رقمي رشيد قادر على التعامل مع تحديات الفضاء الافتراضي.

وفي تصريح للمركز الإعلامي لجامعة الأزهر كشفت اللجنة العلمية للمؤتمر أن عدد البحوث المقبولة تجاوز 60 بحثًا علميًّا، قدّمها طلاب من تخصصات متنوعة، تناولت موضوعات راهنة؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، ودور المؤسسات التربوية والدعوية في توجيه الوعي ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

وأوضحت اللجنة المُنظِّمة أنها تعرض على هامش المؤتمر مشروعات تطبيقية مبتكرة وعروضًا فنية هادفة، تُجسّد قدرة الطلاب على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، في إطار تحكيم علمي دقيق من نخبة من الأساتذة المختصين.

يُقام المؤتمر تحت مظلة جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بإشراف نخبة من القيادات الأكاديمية؛ إذ يتولى رئاسة شرف المؤتمر الدكتور محمود صديق عبد النبي، والدكتور سيد بكري عبد اللطيف، فيما يرأس المؤتمر الدكتور جمال فرغل الهواري، والدكتور علي عثمان شحاته.