إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بإحدى المناطق الزراعية بالوادي الجديد | تفاصيل

أصيب 4 أشخاص، أمس السبت، بسبب خلافات زراعية وتوترات الجيرة المتراكمة بإحدى المناطق الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.



تفاصيل المشاجرة والمصابين

تلقّى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يُفيد بوصول مصابين في مشاجرة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمباشرة التحقيق وضبط ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المشاجرة نشبت بين طرفَين؛ يمثّل الأول شقيقَين، هما "أ" البالغ من العمر 26 عامًا، وأخوه "ن" ذو الـ 33 عامًا، فيما يتشكّل الطرف الثاني من "ي"، 19 عامًا، و"خ"، 18 عامًا.

واندلع الشجار بسبب خلافات تتعلق بالزراعة والجيرة، ليتحوّل بسرعة إلى مواجهة بالشوم والأجسام الصلبة مما أسفر عن إصابات متفاوتة.

وجرى نقل المصابين الأربعة فور الحادثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقّي العلاج اللازم، كما جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليات القانونية.