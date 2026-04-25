كنز سياحي وديني واستراتيجي.. اللواء هشام الحلبي: سيناء مفتاح الأمن القومي المصري

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن التهديدات التي كانت تواجه مصر في السابق، كانت تأتي عبر بوابة سيناء، باعتبارها أحد أهم المنافذ الاستراتيجية التي تمثل مدخلًا رئيسيًا للتحديات الأمنية.

وأوضح هشام الحلبي، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سيناء تتمتع بمقومات طبيعية فريدة، حيث تطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط وتضم شواطئ مميزة، إلى جانب تنوع بيئي وجغرافي يجمع بين السواحل والجبال.

وأضاف هشام الحلبي أن الرمال في سيناء لها قيمة سياحية متعددة الأبعاد، تشمل السياحة الدينية والعلاجية والشاطئية، فضلًا عن سياحة الجبال؛ ما يجعلها منطقة جذب سياحي متنوعة ومتميزة.

وأشار إلى أن سيناء تمثل منطقة مطمع للعديد من الأطراف عبر التاريخ، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وأهميتها الكبرى، ونوه بأن سيناء تُعد المكان الوحيد في العالم الذي تجلى فيه الله- سبحانه وتعالى- للنبي موسى- عليه السلام-؛ ما يمنحها قيمة دينية وروحية خاصة.