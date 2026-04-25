قبل ما تشتري من تطبيقات التسوق بره مصر .. احسب الجمارك بنفسك والتكلفة النهائية

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية تطورًا كبيرًا في ظل انتشارا الوسائل التقنية سواء تطبيقات الهواتف المحمولة أو شبكات الإنترنت وغيرها وهو ما جعل عمليات الشراء والتسوق الإلكتروني عبر المنصات المختلفة سواء في الداخل أو الخارج.

تساعد اجراءات الحكومة المصرية بالتوازي مع تطور الوسائل التكنولوجية وعمليات التحول الرقمي والتقني؛ في تبسيط عمليات سواء المحاسبة أو تنظيم الشراء نفسه.

في هذا التقرير ينشر موقع صدي البلد، تفاصيل حساب الرسوم المقررة علي أي معاملات الشراء الإلكتروني.

تفاصيل حساب الرسوم الجمركية علي عمليات الشراء أون لاين

في البداية يتم تحديد الرسوم الجمركية وفقًأ لنسبة مئوية من اجمالي البضائع التي يتم شراءها عبر التطبيق الإلكتروني بما في ذلك تطبيقات مثل " علي بابا، أمازون، شي إن، وغيرها" بإعتبارها أكبر التطبيقات التي يتم استخدامها.

بوجه عام يتم تحديد قيمة الرسوم الجمركية بحسب دول المنشأ التي ترد منها البضائع ووفقًا للاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودولة الشحنة المرسلة.

تعتمد الرسوم الجمركية على الشراء الإلكتروني (الأونلاين) من خارج مصر على نوع المنتج، قيمته، وشحنه. تفرض الجمارك المصرية رسوماً متنوعة تتراوح غالباً من 40% إلى 60% من قيمة البضاعة.

كيفية حساب الرسوم

تفرض مصلحة الجمارك من خلال جمارك البريد رسومًا جمركية تتراوح بين 40 و 60% من قيمة الشحنة وبحسب نوعها بالإضافة إلي 14% ضريبة قيمة مضافة علي الشحنة، بالإضافة إلي تكلفة خدمة توصيل السلعة " الطرد" من شركات الشحن التي تتفق معها الشركة المصدرة للبضائع، من بينها شركات " DHL، FEDEX، aramex، وبعض التطبيقات الجديدة الخاصة بالتوصيل" وفي أغلب الأحوال تقوم شركة الشحنة بتحديد قيمة التوصيل خارج قيمة الشحنة.