الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ 24.8 مليون جنيه في مزاد علني اليوم

اعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن تحصيل مبلغ 28.4 مليون جنيه نتيجة بيع كميات من السيارات والبضائع المتنوعة في مزاد علني جرى تنظيمه اليوم الخميس 23-4-2026.

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، عن بيع 19 لوطا من السيارات والبضائع المنوعة لصالح جمارك القاهرة والعين السخنة، نهائيا.

وفقا لتقرير مصلحة الجمارك والذي ذكر أنه تم بيع تلك السيارات والبضائع عبر مزاد علني جرى تنظيمه اليوم بمقر نادي الجيزة الرياضي بالبحر الأعظم.

تم تنسيق المزاد بين الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بمنفذي القاهرة و العين السخنة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ حيث تم عرض 85 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بالمنافذ الجمركية.

وكشف مصلحة الجمارك المصرية عن وجود توجيها من القيادة السياسية إلي وزارة المالية بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

تضمنت البضائع المباعة نحو 10 لوطات من السيارات والسيارات تم بيعها نهائيا بمنفذ العين السخنة من أصل 58 لوطا بقيمة تبلغ 24.8 مليون جنيه.

بالإضافة لبيع 9 لوطات من السيارات من أصل 18 لوطًأ بمنفذ القاهرة بقيمة مبيعات 3.61 مليون جنيه.