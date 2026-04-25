السيطرة على حريق داخل كشك بجوار كوبري دمياط المعدني

شب حريق داخل كشك خشبي بجوار كوبري دمياط المعدنى في الجهه المواجهه لمنطقه السنانيه “ طريق راس البر الجديد”.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق مفاجئ داخل كشك بجوار كوبري دمياط المعدني.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي داخل الكشك، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها بمحيطه، وعلى الفور تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة وإخماد النيران.