ميناء دمياط يستقبل سفينة من روسيا تحمل 51733 طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة، منها السفينة ( AYMAR GALACTIC)، التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190م وعرضها 32م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 51733 طنا من القمح لصالح القطاع العام.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40147 طنا تشمل : 9950 طن يوريا و 800 طن علف بنجر و830 طن أسمنت و1580 طن كسب صويا و26987 طن بضائع متنوعة.

وأشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 60143 طنا، تشمل: 13662 طن قمح و 517 طن خشب زان و 6300 طن خردة و 30120 طن ذرة و4761 طن زيت طعام و 2051 طن حديد و2732 طن بضائع متنوعة.

وأكد البيان أن حركة الصادر بلغت من الحاويات 178 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 456 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1299 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 106424 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 28522 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1173 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4577 حركة.

وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 5650 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد واشارات و أوتوبيسات و معدات و ماكينات و أنابيب منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – اسبانيا - فرنسا – سلوفيكيا – التشيك – النمسا،

إلى جانب بضائع ترانزيت متوجهه إلى دول الخليج ، الامارات ، عمان ، الكويت ، السعودية.