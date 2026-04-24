صحة دمياط تحتل المركز الثاني في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

حصلت مديرية الشئون الصحية بدمياط على المركز الثاني على مستوى الجمهورية طبقا لنسبة تحقيق مستهدف استبيانات المبادرة وذلك عن شهر مارس الماضي.

في إطار تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مما يعد شهادة حقيقية على كفاءة الفريق الطبي والإداري العامل بالمبادرة في منشآت الرعاية الصحية الأولية بمحافظة دمياط، وعلى وعي وهي المواطن الدمياطي وحرصه على صحته ومستقبله.

يأتي هذا الإنجاز نتاج التخطيط الجيد والتعاون المثمر بين كل الأطراف المنفذة وخطوة مهمة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط

والدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط

والدكتورة أماني القرش وكيل المديرية للشئون الوقائيه

والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية والدكتور محمد سعيد حسين منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.