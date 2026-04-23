افتتاح النسخة الثلاثين من معرض " صنع في دمياط " بحضور المحافظ



افتتح الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، و باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة، النسخة الثلاثين من سلسلة معارض " صنع في دمياط " ، والتى تستمر حتى ٢ مايو المقبل ، حيث تم الافتتاح بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب و الأستاذة شيرين عاصم رئيس قطاع المعارض ، الأستاذ وائل العاصى مدير المنطقه بالجهاز والأستاذ حسام شبكة مدير فرع الجهاز بدمياط



هذا وقد حرص المحافظ و رئيس الجهاز على تفقد أجنحة المعرض الذى ضم نحو ٨٠ عارض من عملاء جهاز تنمية المشروعات، حيث قدموا مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن ،و تواصلا مع العارضين ، للتأكد من الإعلان عن أسعار القطع قبل وبعد الخصم التى تراوحت ما بين ٢٠ إلى ٣٠%

فيما وقد أكد " محافظ دمياط " أن انطلاق هذه النسخة جاء فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات، لتنفيذ سلسلة من معارض صنع في دمياط منذ عام ٢٠١٦ ، وذلك لدعم قطاع صناعة الأثاث بدمياط، والذى يُعد القطاع الأهم بمحافظة دمياط، امتدت شهرته منذ سنوات طويلة و تحظى المحافظة بوجود الأيدي العاملة الماهرة التى تنتج منتجات وقطع أثاث متميزة ، لافتًا إلى أن صناعة الأثاث بدمياط حققت شهرة واسعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف " الدكتور حسام الدين فوزى " أن هذا التعاون يحقق رؤية الدولة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية وفتح مجالات لها بالسوق المحلى و تطويرها بما يسهم في فتح مجالات للتصدير بالخارج ودفع عجلة الاقتصاد والنمو ، وأشاد فوزي بما تم تحقيقه في هذا المجال لإقامة مراحل المعارض بشكل دوري ومنتظم وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها.

وأضاف " محافظ دمياط " أن المحافظة تعمل على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظة الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة ومساعدتهم على استغلال الموارد البشرية و الطبيعية التي تتمتع بها دمياط والفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في مختلف القطاعات الغذائية والزراعية والصناعية.

ومن جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل والتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية لتطوير التكتلات الإنتاجية في المحافظات خاصة تلك التي تتمتع بالعمالة الماهرة والمنتجات الفريدة المعروفة في الأسواق العالمية، ومنها صناعة الأثاث الدمياطي، حيث يعمل الجهاز على تعزيز قدرة مشروعات الأثاث في استيعاب المزيد من فرص العمل لأبناء دمياط من خلال إتاحة التمويلات اللازمة والدعم الفني والتسويقي بالتنسيق مع المحافظة .

أضاف رحمي أن معرض صنع في دمياط للأثاث حقق نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016 وساعد الكثير من أصحاب مشروعات الأثاث على الاستقرار والتوسع في الأسواق المحلية والإقليميية

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أهمية المعرض بالنسبة للمستهلك المصري والجمهور القاهري الذي يبحث عن منتج وطني متميز ويصعب عليه السفر إلى دمياط، إذ يقدم الجهاز من خلال إقامة دورات المعرض في القاهرة تجربة تسويقية مميزة لمواطني القاهرة الكبرى، وبأسعار تنافسية.