خاص.. الأعلى للتشاور يوافق على تأجيل الانتخابات العمالية 6 أشهر
انقلاب في المزاج الأمريكي.. 46% من الشباب يعتبرون العلاقة مع إسرائيل عبئا
بدءًا من 11 مساء.. توقف خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية وATM
ترامب يحضر اجتماع سفراء لبنان وإسرائيل بالبيت الأبيض
المالية: تخصيص 1.65 تريليون جنيه للأجور الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة
الصحة تستقبل بعثة تحالف GAVI.. والوفد يشيد بارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات
بعد أزمة النفقة.. طليقة مسلم: معنديش أى مشكلة نطلع اسكرينات لبعض
بيان مصري مشترك مع 7 دول يدين انتهاكات إسرائيل في القدس والمسجد الأقصى
البابا تواضروس يستقبل الأنبا شاروبيم بالمقر البابوي لمتابعة شؤون إيبارشية قنا وقفط
غضب عربي موحّد : لا لشرعنة الانفصال في الصومال .. ورفض قاطع لتحركات إسرائيل
منسي والدباغ يقودان تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في الدوري
القائمة الكاملة.. البحرية الأمريكية تمتلك 19 سفينة في الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

افتتاح النسخة الثلاثين من معرض " صنع في دمياط " بحضور المحافظ

زينب الزغبي


افتتح  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، و  باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة، النسخة الثلاثين من سلسلة معارض " صنع في دمياط " ، والتى تستمر حتى ٢ مايو المقبل ، حيث تم الافتتاح بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب و الأستاذة شيرين عاصم رئيس قطاع المعارض ، الأستاذ وائل العاصى مدير المنطقه بالجهاز والأستاذ حسام شبكة مدير فرع الجهاز بدمياط


هذا وقد حرص المحافظ و رئيس الجهاز على تفقد أجنحة المعرض الذى ضم نحو ٨٠ عارض من عملاء جهاز تنمية المشروعات، حيث قدموا مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن ،و تواصلا مع العارضين ، للتأكد من الإعلان عن أسعار القطع قبل وبعد الخصم التى تراوحت ما بين ٢٠ إلى ٣٠%

فيما وقد أكد " محافظ دمياط " أن انطلاق هذه النسخة جاء فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات، لتنفيذ سلسلة من معارض صنع في دمياط منذ عام ٢٠١٦ ، وذلك لدعم قطاع صناعة الأثاث بدمياط،  والذى يُعد القطاع الأهم بمحافظة دمياط، امتدت شهرته منذ سنوات طويلة و تحظى المحافظة بوجود الأيدي العاملة الماهرة التى تنتج منتجات وقطع أثاث متميزة ، لافتًا إلى أن صناعة الأثاث بدمياط حققت شهرة واسعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف " الدكتور حسام الدين فوزى " أن هذا التعاون يحقق رؤية الدولة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية وفتح مجالات لها بالسوق المحلى و تطويرها بما يسهم في فتح مجالات للتصدير بالخارج ودفع عجلة الاقتصاد والنمو ، وأشاد فوزي بما تم تحقيقه في هذا المجال لإقامة مراحل المعارض بشكل دوري ومنتظم وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها.

وأضاف " محافظ دمياط " أن المحافظة تعمل على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظة الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة ومساعدتهم على استغلال الموارد البشرية و الطبيعية التي تتمتع بها دمياط والفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في مختلف القطاعات الغذائية والزراعية والصناعية.

ومن جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل  والتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية لتطوير التكتلات الإنتاجية في المحافظات خاصة تلك التي تتمتع بالعمالة الماهرة والمنتجات الفريدة المعروفة في الأسواق العالمية، ومنها صناعة الأثاث الدمياطي، حيث يعمل الجهاز على تعزيز قدرة مشروعات الأثاث في استيعاب المزيد من فرص العمل لأبناء دمياط من خلال إتاحة التمويلات اللازمة والدعم الفني والتسويقي بالتنسيق مع المحافظة .

أضاف رحمي أن معرض صنع في دمياط للأثاث حقق نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016 وساعد الكثير من أصحاب مشروعات الأثاث على الاستقرار والتوسع في الأسواق المحلية والإقليميية

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أهمية المعرض بالنسبة للمستهلك المصري والجمهور القاهري الذي يبحث عن منتج وطني متميز ويصعب عليه السفر إلى دمياط، إذ يقدم الجهاز من خلال إقامة دورات المعرض في القاهرة تجربة تسويقية مميزة لمواطني القاهرة الكبرى، وبأسعار تنافسية.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

صورة من اجتماع اتحاد الكرة

قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم

فتحي سند

فتحي سند: فوز الزمالك أو بيراميدز يغير خريطة المنافسة في الدوري

بيراميدز

مايلي وزلاكة يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك بالدوري

بالصور

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

المزيد

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد