الشربيني نائبا لمدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة دمياط

أصدر الدكتور حمدان ربيع المتولي ، رئيس جامعة دمياط قراراً بتكليف الأستاذ الدكتور محمد سعد الدين الشربيني ، الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب ، نائباً لمدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة ، وحتى نهاية العام الجامعي ، أو صدور قرار آخر من السلطة المختصة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم منظومة الجودة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق معايير التميز الأكاديمي والإداري، وتعزيز قدرة الكليات والمراكز على مواكبة متطلبات التطوير المستمر.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تمنياته للأستاذ الدكتور محمد الشربيني بالتوفيق في مهام عمله الجديدة، مؤكداً ثقته في قدرته على الإسهام الفعال في تطوير آليات العمل بمركز ضمان الجودة وتقييم الأداء، بما يدعم استراتيجية الجامعة في تحسين جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.