بتعاملات مساء اليوم .. هذه أسعار اليورو والجنيه الإسترليني في السوق الرسمية

ثبت سعر العملات الأجنبية في تعاملات مساء اليوم السبت 25-4-2026 على مستوي السوق الرسمية .

العملات الأجنبية اليوم

وسجلت معظم العملات الأجنبية استقرارا أمام الجنيه وذلك منذ آخر تداول لها داخل البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 52.56 جنيه للشراء و 52.69 جنيها للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 61.44 جنيهًأ للشراء و 61.61 جنيهًأ للبيع.

الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 70.97 جنيها للشراء و 71.18 جنيها للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.22 جنيها للشراء و 8.24 جنيها للبيع.

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي 38.45 جنيهًا للشراء و 38.56 جنيها للبيع.

الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.63 جنيها للشراء و5.64 جنيها للبيع.

الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.69 جنيها للشراء و 5.71 جنيها للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 66.98 جنيها للشراء و 67.19 جنيها للبيع.

الـ100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 32.94 جنيهًا للشراء و 33.03 جنيها للبيع.

الدولار الاسترالي

بلغ سعر الدولار الاسترالي 37.58 جنيها للشراء و 37.68 جنيها للبيع.

اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 7.68 جنيها للشراء و 7.71 جنيها للبيع