العملات الأجنبية تنهي تعاملات علي استقرار داخل البنوك.. ماذا حدث للدولار واليورو

أظهرت اسعار العملات الأجنبية استقرارا في مواجهة الجنيه مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026؛ علي مستوي البنوك المصرية.

سعر العملات اليوم

بلغ متوسط سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه لدرجات مستقرة بدون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك قبل ساعات من اليوم.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 52.56 جنيه للشراء و 52.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 61.44 جنيه للشراء و 61.61 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 70.97 جنيه للشراء و 71.18 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي38.45 جنيه للشراء و 38 جنيه للبيع

الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.63 جنيه للشراء و 5.64 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

سجل الكرون السويدي 5.69 جنيه للشراء و 5.71 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 66.98 للشراء و 67.19 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني 32.94 جنيه للشراء و 33.03 جنيه للبيع.

الدولار الاسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي 37.58 جنيه للشراء و 37.68 جنيه للبيع .

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 6.68 جنيه للشراء و 7.71 جنيه للبيع.