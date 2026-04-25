الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأكل النهاردة في مصر.. تحديث لحظي لسعر البيض واللحوم والأسماك والدواجن

أسعار الأكل النهاردة
أسعار الأكل النهاردة
رانيا أيمن

شهدت الأسواق المحلية اليوم السبت 25 أبريل 2026 حالة تراجع كبيرة في أسعار البروتين، وسجلت بعض السلع تراجعاً ملحوظاً خاصة في البيض وعدد من أصناف الأسماك، في حين اتجهت أسعار اللحوم نحو الارتفاع.

أولاً: البيض شهد تراجعاً ملحوظاً

وسجلت أسعار البيض انخفاضات واضحة اليوم، وجاءت كالتالي:

كرتونة البيض تراجعت بقيمة 11.52 جنيه ليصل متوسط سعر الكرتونة إلى 124.16 جنيه

كرتونة البيض البلدي انخفضت بقيمة 11.22 جنيه لتسجل متوسط 129.27 جنيه

البيض الأبيض بيضة واحدة تراجع بنحو 25 قرشاً ليسجل 4.74 جنيه

البيض الأحمر بيضة واحدة تراجع بنحو 16 قرشاً ليسجل 4.98 جنيه

ثانياً: قطاع الأسماك والمأكولات البحرية

وسجلت أسعار الأسماك اليوم تراجعاً كبيراً في عدد من الأصناف منها:

فيليه بلطي والذي سجل تراجعاً بقيمة 30.83 جنيه ليصل الكيلو إلى 154.17 جنيه

كذلك انخفض سمك شعور بقيمة 28.34 جنيه ليسجل 194.54 جنيه

والجمبري الممتاز تراجع بقيمة 28.16 جنيه ليصل إلى 444.17 جنيه

والسردين المجمد تراجع بقيمة 19.48 جنيه ليصل إلى 99.67 جنيه

أيضاً تراجع الماكريل المجمد بقيمة 11.72 جنيه ليصل إلى 159.17 جنيه

والبياض الممتاز تراجع بقيمة 10.23 جنيه ليصل إلى 156.47 جنيه

وبالنسبة لسمك المكرونة الخليجي فانخفض بقيمة 8.92 جنيه ليسجل 115 جنيه

والجمبري الصغير تراجع بقيمة 7.86 جنيه ليصل إلى 245.59 جنيه

وفي المقابل، سجلت بعض الأصناف ارتفاعاً اليوم وهي:

الجمبري الجامبو، والذي زاد بقيمة 56.42 جنيه ليصل إلى 670.59 جنيه

والثعابين ارتفعت بقيمة 58.12 جنيه لتسجل 408.12 جنيه

كما سجل سمك الوقار زيادة قدرها 55.53 جنيه ليصل إلى 317.14 جنيه

وسمك السبيط زاد بقيمة 42.89 جنيه ليصل إلى 394.67 جنيه

كما ارتفع القاروص بقيمة 35.51 جنيه ليسجل 294.12 جنيه

وسمك موسى زاد بقيمة 30.47 جنيه ليصل إلى 316.18 جنيه

والبيروني الممتاز زاد بقيمة 26.94 جنيه ليصل إلى 248.82 جنيه

كما ارتفع سمك المرجان الممتاز  بقيمة 20.33 جنيه ليسجل 207.78 جنيه

والكابوريا زادت بقيمة 14.45 جنيه لتصل إلى 169.12 جنيه

والبلطي الممتاز سجل زيادة قدرها 8.42 جنيه ليصل إلى 108.75 جنيه

والجمبري الوسط زاد بقيمة 6.89 جنيه ليسجل 368.33 جنيه

ورغم تراجع عدد من أصناف البيض والأسماك، شهدت بعض القطاعات الأخرى تحركات عكسية.

قطاع الدواجن

الدواجن الطازجة سجل سعر الكيلو زيادة قدرها 2.04 جنيه ليصل متوسط السعر إلى 111.85 جنيه

اللحوم

وأخيراً قطاع اللحوم الذي جاء في اتجاه صاعد، حيث سجلت اللحوم الطازجة زيادة في سعر الكيلو قدرها 19.77 جنيه ليصل متوسط السعر إلى 440.99 جنيه.

المجني عليه
المجني عليه
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
الأجهزة
الأجهزة
مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر
مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر
