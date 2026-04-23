تباين في أسعار الأسماك .. وارتفاع الجمبري والسبيط وتراجع البلطي في الأسواق

تشهد الأسواق المحلية حالة من التباين في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الخميس ، في ظل استمرار تأثرها بحركة العرض والطلب وتوافر المعروض، وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية، حيث سجلت بعض الأصناف ارتفاعًا ملحوظًا، بينما شهدت أخرى تراجعًا واستقرارًا نسبيًا.

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم كالتالي:

• الجمبري الوسط: 358.7 جنيه للكيلو (زيادة 18.7 جنيه)

• الجمبري الجامبو: 660 جنيهًا للكيلو

• الجمبري الصغير: 246.96 جنيه للكيلو

• البلطي الممتاز: 104.84 جنيه للكيلو

• البلطي الأسواني: 92.86 جنيه للكيلو

• فيليه البلطي: 164.38 جنيه للكيلو (تراجع 22.29 جنيه)

• الماكريل المجمد: 156.46 جنيه للكيلو

• السردين المجمد: 103.57 جنيه للكيلو

• المكرونة السويسي: 128 جنيهًا للكيلو

• المكرونة الخليجي: 122.38 جنيه للكيلو

• السبيط: 389.52 جنيه للكيلو (زيادة 46.66 جنيه)

• الثعابين: 419.05 جنيه للكيلو (زيادة 80.3 جنيه)

• الوقار: 293.33 جنيه للكيلو

• القاروص: 276 جنيهًا للكيلو

• الكابوريا: 175.65 جنيه للكيلو

• قشر البياض: 170.23 جنيه للكيلو

• المرجان الممتاز: 211.2 جنيه للكيلو

• البربوني الممتاز: 254.35 جنيه للكيلو

ويعكس هذا التباين استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في أسعار الأسماك داخل الأسواق، مع اختلاف واضح بين الأصناف الشعبية والفاخرة وفقًا لحركة التداول اليومية.