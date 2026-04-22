اللحوم تستقر عند 428 جنيهًا والجمبري يرتفع لـ 395.. أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الأربعاء

سجلت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في الأسواق المصرية حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل؛ فبينما مالت أسعار اللحوم والدواجن نحو الاستقرار، شهد سوق الأسماك تحركات سعرية متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض بحسب الأنواع.

هدوء في قطاع اللحوم والدواجن

وخلال تعاملات اليوم كان هناك هدوء ملحوظ في محلات الجزارة ومنافذ بيع الطيور، حيث استقرت أسعار اللحوم الطازجة عند متوسط 428.28 جنيهًا للكيلو، مسجله زيادة طفيفة لم تتجاوز 3.5 جنيهات عن الأسعار السابقة.

وفي سياق متصل، حافظت الدواجن الطازجة على مستوياتها السعرية دون تغييرات ملحوظة، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو 109.65 جنيهًا، مما يشير إلى استقرار الأسعار.

أسعار الأسماك.. ارتفاع الجمبري وتماسك البلطي

أما في سوق الأسماك، فقد تصدر "السمك البلطي" المشهد باعتباره الأكثر طلباً في مصر، وسجلت أنواعه ارتفاعاً طفيفاً؛ فبلغ سعر البلطي الممتاز 104.22 جنيهًا، بينما سجل البلطي الأسواني 94.63 جنيهًا، والبلطي الصغير 71.49 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص باقي الأصناف، شهدت أسعار الجمبري تحركات واضحة، حيث زاد سعر الجمبري "الوسط" ليصل إلى 394.92 جنيهًا، والجمبري "الصغير" إلى 279.22 جنيهًا، بينما تراجع سعر الجمبري "الجامبو" بشكل طفيف مسجلاً 654.75 جنيهًا للكيلو.

كما سجلت الأسواق زيادة في أصناف أخرى مثل "القاروص" الذي وصل إلى 246.25 جنيهًا، وسمك "موسى" الذي بلغ 293.9 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار أنواع أخرى مثل سمك "الشعور" و"الموزة" و"المرجان" بنسب متفاوتة.