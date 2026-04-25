بحث استيراد الأسماك وتسيير خط ملاحي بين العقبة والغردقة وشرم الشيخ

كشف نائب رئيس غرفة تجارة العقبة، أحمد سالم الكسواني، عن تفاصيل زيارة وفد الغرفة إلى الغرفة التجارية بالبحر الأحمر في مدينة الغردقة، برئاسة الدكتور خالد رضا عبد الجليل، أمين حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم شاملة تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والخدمي بين مصر والأردن.

وقال الكسواني - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - إن المباحثات تناولت ملفات واسعة ومهمة تمس القطاعات التجارية والسياحية واللوجستية، وذلك بحضور ممثلين عن غرفة غوص البحر الأحمر وغرفة السياحة وعدد من التجار والمستثمرين في قطاعات مختلفة، مؤكداً أن اللقاء اتسم بالطابع العملي والمباشر في بحث التحديات ووضع حلول تنفيذية لها.

وأوضح أن من أبرز الملفات التي جرى بحثها موضوع استيراد الأسماك من مصر، وخاصة من منطقة البحر الأحمر التي تعد مصدراً رئيسياً لتزويد سوق العقبة والأسواق الأردنية بالأسماك، حيث تم استعراض الإجراءات المتبعة خلال عمليات الاستيراد، ودراسة المتطلبات الصحية والتنظيمية في كلا البلدين، مع تحديد معظم المعيقات التي تواجه سلاسل التوريد، والاتفاق على العمل على معالجتها من كل طرف داخل بلده، بما يسهم في تحسين انسيابية التبادل التجاري وتجويد سلاسل الإمداد.

وأضاف أنه تم كذلك بحث مقترح تسيير خط ملاحي لنقل الركاب من مدينة العقبة إلى شرم الشيخ والغردقة وبالعكس، بما يخدم السياحة البينية بين البلدين ويعزز الربط البحري بين الجانبين.

كما جرى بحث التشبيك بين مراكز الغوص في المنطقتين، مع التأكيد على خصوصية كل منطقة من حيث الخدمات وطبيعة الشعاب المرجانية ومواقع الغوص، حيث طُرحت أفكار للتعاون تشمل تبادل الخبرات واستضافة وفود متبادلة وتسويق المنتج السياحي بشكل مشترك.

وتابع إنه تم بحث ربط برامج مكاتب السياحة بين الجانبين وتوحيد الجهود والبرامج السياحية، إلى جانب إعداد برامج سياحية شاملة برعاية الغرفتين، مع تشكيل مجموعات اتصال مباشر للتنسيق المستمر.

واختتم الكسواني تصريحاته بالتأكيد على أن الوفد الأردني أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مشيراً إلى أن مستوى الحضور والمناقشات يعكس رغبة حقيقية في بناء شراكة اقتصادية وسياحية متقدمة بين الجانبين.

من جانبه، أكد الدكتور خالد رضا أن مذكرة التفاهم تمثل انطلاقة جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين العقبة والغردقة، وتستهدف تطوير التعاون في مجالات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية من خلال برامج تنفيذية واضحة.

وأوضح أنه في القطاع السياحي جرى بحث إطلاق برامج سياحية مشتركة بين المدينتين، والتنسيق مع شركات الطيران والنقل البحري، إلى جانب الترويج السياحي المشترك في الأسواق الدولية.

كما تناولت المباحثات ملف الغوص والسياحة البحرية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التشبيك بين مراكز الغوص في العقبة والبحر الأحمر، وتبادل الخبرات واستضافة الوفود، وتسويق المنتج السياحي بشكل مشترك مع مراعاة خصوصية كل موقع.

وفي محور السياحة الشاملة، جرى بحث ربط برامج مكاتب السياحة بين الجانبين، وتنظيم رزنامة سياحية مشتركة برعاية الغرفتين، وتشكيل مجموعات اتصال مباشرة لتنسيق الأنشطة السياحية.

وعلى الصعيد اللوجستي، ناقش الجانبان تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج وتبسيط التخليص، إضافة إلى تبادل قوائم السلع ذات الأولوية.

وفي مجال الاستثمار، تم الاتفاق على دعم الاستثمارات المشتركة في السياحة واللوجستيات والصناعات الغذائية، وتسهيل تأسيس الشركات، وتنظيم لقاءات دورية بين المستثمرين.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإعداد خطة عمل خلال 60 يوماً، مع وضع آلية متابعة دورية لضمان تحويل الاتفاقات إلى مشروعات عملية على أرض الواقع.