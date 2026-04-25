الشرطة غير مختصة بأوزان الحقائب .. الداخلية تكشف حقيقة تعنت موظف بمطار الأقصر مع راكب عربى

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" من أحد العاملين بمطار الأقصر بدعوى تعنته معه خلال فحص حقائبه قبل صعوده للطائرة وعدم مساعدة الشرطة له فى الصعود للطائرة بحقيبته.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ، وتبين سابقة زيارته للبلاد خلال الفترة من (21 - 28 فبراير عام 2025) ، ولم يتردد على البلاد منذ ذلك التاريخ ، كما أن الشرطة غير مختصة بتحديد نوعية وأوزان الحقائب التى يتم إصطحابها مع الراكب حال الصعود للطائرة.

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية.





