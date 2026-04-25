صيف مشتعل في الأجواء.. حرب إيران ترفع أسعار الطيران وتُهدد السفر بفوضى عالمية

تسببت الحرب في إيران في موجة اضطرابات كبيرة بقطاع الطيران العالمي، مع ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات، ما دفع شركات الطيران إلى تقليص رحلاتها ورفع أسعار التذاكر، وسط تحذيرات من صيف مضطرب للمسافرين.



وكشفت صحيفة نيويورك تايمز ، أن الأزمة في أوروبا، تبدو أكثر حدة، حيث يُتوقع تراجع إمدادات الوقود بحلول منتصف مايو، ما أجبر شركات كبرى مثل لوفتهانزا وكي إل إم على خفض آلاف الرحلات خلال الأشهر المقبلة، في محاولة للحفاظ على مخزون الوقود.



كما أوضحت الصحيفة أنه مع استمرار ارتفاع التكاليف، بدأت شركات الطيران في تحميل المسافرين العبء، من خلال زيادة أسعار التذاكر وفرض رسوم إضافية على الأمتعة والوقود، بل وإلغاء بعض الرحلات، ما يقلل فرص السفر الاقتصادي خلال موسم الصيف.



وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع متوسط أسعار الرحلات الدولية بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب، في حين قفزت أسعار وقود الطائرات عالميًا بأكثر من 70%، ما ينذر بزيادة أعباء التشغيل على شركات الطيران، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.



كما أشارت الصحيفة أن الخبراء حذروا من أن حالة عدم اليقين الحالية في قطاع السفر تُعد الأسوأ منذ جائحة كوفيد-19، مؤكدين أن موسم العطلات هذا العام قد يكون من الأكثر تكلفة وتعقيدًا للمسافرين حول العالم.