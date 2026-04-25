الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صيف مشتعل في الأجواء.. حرب إيران ترفع أسعار الطيران وتُهدد السفر بفوضى عالمية

فرناس حفظي

تسببت الحرب في إيران في موجة اضطرابات كبيرة بقطاع الطيران العالمي، مع ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات، ما دفع شركات الطيران إلى تقليص رحلاتها ورفع أسعار التذاكر، وسط تحذيرات من صيف مضطرب للمسافرين.


 وكشفت صحيفة نيويورك تايمز ، أن الأزمة في أوروبا، تبدو  أكثر حدة، حيث يُتوقع تراجع إمدادات الوقود بحلول منتصف مايو، ما أجبر شركات كبرى مثل لوفتهانزا وكي إل إم على خفض آلاف الرحلات خلال الأشهر المقبلة، في محاولة للحفاظ على مخزون الوقود.


كما أوضحت الصحيفة أنه مع استمرار ارتفاع التكاليف، بدأت شركات الطيران في تحميل المسافرين العبء، من خلال زيادة أسعار التذاكر وفرض رسوم إضافية على الأمتعة والوقود، بل وإلغاء بعض الرحلات، ما يقلل فرص السفر الاقتصادي خلال موسم الصيف.


وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع متوسط أسعار الرحلات الدولية بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب، في حين قفزت أسعار وقود الطائرات عالميًا بأكثر من 70%، ما ينذر بزيادة أعباء التشغيل على شركات الطيران، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.


كما أشارت الصحيفة أن الخبراء حذروا  من أن حالة عدم اليقين الحالية في قطاع السفر تُعد الأسوأ منذ جائحة كوفيد-19، مؤكدين أن موسم العطلات هذا العام قد يكون من الأكثر تكلفة وتعقيدًا للمسافرين حول العالم.

إيران موجة اضطرابات قطاع الطيران العالمي أوروبا لوفتهانزا

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أحمد حسن: فكرة إراحة بيزيرا في مباراة إنبي غير مطروحة

موعد مباراة الزمالك أمام إنبى في الدوري والقناة الناقلة

نجم البرازيل مُهدد بالغياب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

