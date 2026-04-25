إيقافات.. عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في دوري nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

إيقاف جاستن ارثر، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف إبراهيم محمد علي الشحات، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث.

إيقاف عبد الحليم كامل عبد الحليم الحسيني، مخطط أحمال فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

إيقاف محمد إسماعيل محمد قطب، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي سعد أبو العينين، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.