رابطة الأندية تنفى منح الزمالك مباراة بين لقائي نهائي الكونفدرالية

كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية عن قرار بعدما خوض الزمالك أي مباريات محلية ما بين مباراتي نهائي الكونفدرالية.

وأوضح المصدر أن رابطة الأندية لا تفكر في إعطاء الزمالك مباراة بين نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



موعد مباراة نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو 2026 في الجزائر، حيث يستضيف اتحاد العاصمة نظيره الزمالك على ملعبه ووسط جماهيره، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الحسم.

لقاء الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

في المقابل، تُقام مباراة الإياب يوم 16 مايو 2026 في القاهرة، على ملعب الزمالك، حيث يطمح الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم اللقب واستعادة أمجاده الإفريقية.

ويدخل الفريقان النهائي بطموحات كبيرة، إذ يسعى اتحاد العاصمة لإضافة لقب قاري جديد إلى خزائنه، بينما يأمل الزمالك في العودة لمنصات التتويج، ما ينذر بمواجهتين على صفيح ساخن في صراع التتويج بالبطولة.