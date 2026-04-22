شوبير: أمين عمر لن يحكم مباراة الزمالك وبيراميدز

أكد الإعلامي أحمد شوبير، على عدم إدارة أمين عمر كحكم لمباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها في بطولة الدوري المصري.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية : عقد أوسكار رويز اجتماع مع اتحاد الكرة لاختيار طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز وهي المرة الأولى التي يأخذ الكولومبي رأي أحد في اختيارات الحكام.

واكمل : سيتم اختيار حكم اخر من تدريبات الحكام أمس بعد التأكد من عدم إدارة أمين عمر للمباراة.

مباراة الزمالك وبيراميدز

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.

التأهل لنهائي الكونفدرالية

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله سلبيًا مع شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي.

وكان الفريق الأبيض حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالجزائر بهدف دون رد، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين (1-0).

وشهدت مباراة الإياب إلغاء هدف لصالح الزمالك في الدقيقة 26 بداعي التسلل على اللاعب عدي الدباغ، في لقاء اتسم بالحذر الدفاعي من الجانبين.