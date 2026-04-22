سر عدم طلب بيراميدز الاستعانة بحكام أجانب في مباراة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، سبب عدم طلب نادي بيراميدز حكام أجانب لمباراته أمام الزمالك المقرر إقامتها غدا في بطولة الدوري المصري.

وأضاف شوبير، خلال تصريحات إعلامية: بيراميدز لم يطلب حكام أجانب لمباراة الأهلي لأنه يعلم أن الأحمر يطلب حكام أجانب دائما والزمالك لا يطلب أجانب.

وأكمل : أتمنى من رابطة الأندية أن تدخل وتستعين بحكام أجانب في المباريات الحساسة ببطولة الدوري، لعدم وجود أزمة وضغط مثلما يحدث الآن.

مباراة الزمالك وبيراميدز

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله سلبيًا مع شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي.

وكان الفريق الأبيض حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالجزائر بهدف دون رد، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين (1-0).

وشهدت مباراة الإياب إلغاء هدف لصالح الزمالك في الدقيقة 26 بداعي التسلل على اللاعب عدي الدباغ، في لقاء اتسم بالحذر الدفاعي من الجانبين.