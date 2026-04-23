ثروت سويلم: رابطة الأندية تدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، أن الرابطة خلف نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية وتدعمه بقوة.

وقال سويلم في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: كلنا خلف الزمالك في نهائي الكونفدرالية وتم تحريف تصريحاتي عن مباراة الزمالك وشباب بلوزداد وقولت في احدى البرامج إن لم يتم عرض علينا موضوع تأجيل احدى المباريات للزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية.

وأضاف: وكلنا خلف الزمالك لتحقيق اللقب وهناك تجاوزات حدثت وانا في منصب تطوعي وقولت إن اللي فيه الزمالك حاليا هو إنجاز وشيء يحسب له، وأكثر المنتميين لنادي الزمالك لم يكن يتخيل وصول الزمالك إلى هذه الحالة.

وواصل: أنا راجل واضح وموضوع دمج الأندية يصعب تنفيذه هناك قانون رياضة وطريقة معينة لدعم الأندية الشعبية، والموسم الماضي لعبنا الهبوط مجاملة للنادي الإسماعيلي وال١٨ نادي وعلى رأسهم الأهلي وافقوا على إلغاء الهبوط ولكن لآخر مرة، ولا إلغاء للهبوط تحت أي بند.