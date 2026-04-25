الأورمان تطلق 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان

أعلنت جمعية الأورمان عن تنظيم 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن هذه السلسة من المعارض جاءت تنفيذاً لاستراتيجية الجمعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجاً، حيث تتيح المعارض للمستفيدين حرية اختيار ما يناسبهم من الملابس الجديدة كلياً، بما يحفظ كرامة الأسر ويدخل البهجة على قلوب أبنائهم.

وعرض شعبان الخطة التفصيلية للمستفيدين:

ففى محافظة كفرالشيخ تم دعم قرى عزبة دخيل وعزبة زكى حنا وقبريط وابو دراز وعزبة مكرم والسالميه وعربان وسنديون بمركز فوه، وبقرى الزعفران والخاشعه 65 وابوحموده والقليعه بمركز الحامول، وقرى اسحاقه والقنطره البيضاء وقراجه ومسير وسخا والمرابعين بمركز كفرالشيخ، وقرى الرغامه وأبو ريه والحاج على بمركز الرياض، وقرية قزمان بمركز قلين، وقرية البداله بمركز دسوق، وفى محافظة الشرقية استفادت قرى ابوشميس والمناجاة وبحر البقر وغومه ومنازع والياوري بمركز الحسينية، وفى الدقهلية تم دعم أهالينا بقرية العصافره بمركز المطريه، وقريه ميت رومي بمركز دكرنس، وقرية الحمرات الكردي بمركز منيه النصر، وقرية الستاموني ودار أيتام فجر الاسلام بمركز بلقاس، وعذبه المكنه بمركز المنصوره، وقرية البصراط مركز المنزله، وقرية ميت ناجي بمركز ميت غمر، وفى محافظة البحيرة تم دعم أهالينا بقرى بريم ودست الاشراف ودمتيوه وكفر دمتيوه بمركز كوم حمادة، وفى محافظة المنوفية تم دعم قرى قويسنا البلد وطه شبرا وكفر طه شبرا ومصطاى وميت العز وكفرالشيخ ابراهيم وكفر ابنهس وعرب الرمل بمركز قويسنا، وفى محافظة الأقصر تم دعم أهالينا بقرى البياضية والكرنك والشغب والصعايدة والاقالتة والسيول والقرنة والرزيقات بحرى ونجع الطويل والزناقطة وارمنت الوابورات والعبابدة والمحاميد بحرى والعوامية والعصارة والقبلى قامولا وارمنت الحيط بجميع مراكز محافظة الأقصر، وفى محافظة سوهاج تم دعم أهالينا بقرية الحسنة بمركز طما، وقريتي القبيصات ونجع الجراي بمركز طهطا، وقرى بني هلال وباهوق ونجع الحاكم بمركز المراغة، وقرية الشيخ مكرم بمركز سوهاج، وقرى العيساوية والاحايوة شرق وعرب التمبكية بمركز اخميم، وقرية سفلاق بمركز ساقلتة، وقرية أولاد يحي بمركز دار السلام، وقريتي برديس و بني منصور بمركز البلينا.

موضحًا أنه تم اختيار الأسر المستفيدة بناءً على أبحاث ميدانية دقيقة تجريها مديريات التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعية، لضمان استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً من الأرامل، الأيتام، والأسر ذات الدخل المحدود، حيث تُقدم بالكامل بدون أي تكلفة على المواطنين، كجزء من المسؤولية المجتمعية تجاه القرى والنجوع، مشدادًا على استمرار التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية في كافة ربوع مصر.