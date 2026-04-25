إيران تحسم الجدل: لا موعد لرفع قيود الإنترنت رغم استمرار الانقطاع

أكد عضو لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني، مصطفى بوردهقان، عدم وجود جدول زمني واضح لرفع القيود المفروضة على الإنترنت بشكل كامل، في وقت يتواصل فيه انقطاع الخدمة داخل البلاد لليوم الـ57 على التوالي.

وأوضح بوردهقان، في تصريحات لوكالة "إيسنا"، أنه لا يتوقع استمرار تطبيق ما يُعرف بـ"الإنترنت الطبقي" مستقبلاً، وهو النظام الذي يميز بين المستخدمين من حيث سرعة الخدمة ومستوى الوصول إلى المواقع والخدمات.

وأشار إلى أن القرارات الحالية المتعلقة بالإنترنت تستند بالأساس إلى اعتبارات أمنية، مؤكدًا أن هذا العامل يظل الحاكم الرئيسي في إدارة الملف خلال الفترة الراهنة.

من جانبها، أفادت منظمة "نتبلوكس" بأن انقطاع الإنترنت في إيران تجاوز 8 أسابيع، في واحدة من أطول فترات الانقطاع التي تشهدها البلاد.