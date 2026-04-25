بتكلفة 10 ملايين جنيه.. دعم مستشفى ههيا المركزي بـ12 ماكينة غسيل كلوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الوزارة قامت بدعم مديرية الشئون الصحية بالشرقية بعدد ١٢ ماكينة غسيل كلوي جديدة، وذلك لدعم قسم الكلى الصناعي بمستشفى ههيا المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت ١٠ ملايين جنيه، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لوحدة الغسيل الكلوي، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الكلى، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة نورا محمد مديرة إدارة التخطيط بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذا الدعم يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع ورفع كفاءة خدمات الغسيل الكلوي.

وأشار إلى أن الماكينات الجديدة ستساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الكلى بمستشفى ههيا.

ووجه الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة سارة إبراهيم مدير إدارة الكلى، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة هبه الضريبي مديرة مستشفى ههيا المركزي، بمتابعة سرعة الانتهاء من الإجراءات المخزنية، وتركيب وتشغيل الماكينات الجديدة، في أسرع وقت ممكن لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان لتطوير خدمات الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة.

وأكد أن دعم الوزارة المستمر خلال الفترة الماضية، يعد ترجمة حقيقية لحرص الدولة على توفير خدمات صحية متميزة للمرضى، وفقاً لأعلى معايير الجودة، مما يساهم في تحسين الحالة الصحية للمرضى ورفع جودة حياتهم.

وتقدم الدكتور أحمد البيلي، بالشكر لوزير الصحة والسكان، ولمحافظ الشرقية لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، وخاصة مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

من جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية تشهد تطوراً ملحوظاً في خدمات الغسيل الكلوي، من خلال رفع كفاءة وحدات الكلى والبالغ عددهم ٣٦ وحدة، وزيادة أعداد الماكينات، منها تطوير أقسام الكلى بمستشفي الزقازيق العام، ومستشفى أولاد صقر المركزي، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية للمرضى بكفاءة عالية.