الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد ختام مؤتمر "الألف خادم إنجيلي"

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ختام فعاليات مؤتمر “الألف خادم إنجيلي”، الذي عُقد ببيت أجابيه بوادي النطرون خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2026، بمشاركة كبيرة من القساوسة والخدام من مختلف الكنائس الإنجيلية بمصر، وبحضور الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس موسى اقلاديوس رئيس سنودس النيل الانجيلي، بجانب عدد كبير من قيادات الطائفة الإنجيلية، من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وهيئة الأوقاف الإنجيلية، ورابطة الإنجيليين، وقيادات المؤسسات الإنجيلية.

وفي إطار تنمية القيادات، قدّم الدكتور القس أندريه زكي محاضرة بعنوان: “التفويض”، شدد خلالها على أهمية بناء صف ثانٍ من القيادات، وتوزيع المسؤوليات، بما يضمن استمرارية الخدمة وفاعليتها، كما دعا إلى تبنّي منهج متجدد في التعامل مع الشباب، مؤكدًا أنهم عنصر فاعل في الكنيسة اليوم، لا في المستقبل فقط، ومشددًا على أهمية الإنصات إليهم والتعلّم منهم، مع تحقيق توازن واعٍ بين التجديد والحكمة، من خلال تكامل خبرة الأجيال السابقة مع طاقة الشباب وروحهم الابتكارية، بما يعزز بناء كنيسة قائمة على الحوار، والمحبة، والشراكة بين الجميع.

واستعرض الدكتور القس منير صبحي البُعد الأسري وتأثيره على استمرارية الخدمة، من خلال ندوة: “لماذا يسقط الخدام”، تناولت ثلاثة محاور أساسية؛ فيما تناول القس عزيز رزق التحديات المرتبطة بالجوانب السلوكية، وناقش الأستاذ عماد عدلي التحديات المالية، أعقبها حوار مفتوح مع الحضور، وأدار الجلسة الدكتور القس رفعت فتحي، أمين عام سنودس النيل الإنجيلي.

كما ألقى الدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفسي، محاضرة بعنوان: “السعي المكتمل: مكافآته الحاضرة والأبدية”، مؤكدًا أن الاستمرار في الطريق الروحي يرتبط بالنضج والاتزان الداخلي، وأن الأمانة في السعي تُثمر نتائج حاضرة وأبدية في حياة الخادم.

كما شارك كل من نانسي عزيز والقس طوني جورج، في ندوة بعنوان: “تحديات السوشيال ميديا في حياة الخادم”، حيث ناقشا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الروحية، وأهمية الاستخدام الواعي والمسؤول لهذه المنصات.

وتضمن المؤتمر محاضرة بعنوان: “عوائق الإكمال” ألقاها الشيخ فايز إسحق، تناول خلالها أبرز التحديات التي تعوق استمرارية الخادم في مسيرته، مؤكدًا أهمية الوعي بها والتعامل معها بروح الانضباط والإيمان.

وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر تقديم كلمتين ختاميتين مكثفتين تناولتا أبرز محاور “إتمام السعي” من زوايا متعددة؛ حيث تحدث الدكتور القس جورج شاكر عن إتمام السعي من جهة الأسرة، فيما تناول القس عيد صليب التحفظ من السقوط من جهة الجنس، وناقش القس خلف بركات التحفظ من السقوط من جهة المال، بينما استعرض القس ماهر عبد المسيح مكافآت السعي، واختُتمت الجلسة بصلاة ألقاها الأسقف بشير داود.

كما تضمنت الجلسة الختامية، استعرض القس فارس ميخائيل سمات السعي وقواعده، وتناول القس إيهاب إيليا تأثير السوشيال ميديا في حياة الخادم، فيما أكد القس عاطف سيدهم أهمية إعداد الجيل الثاني من القيادات، واختتم القس أمجد محفوظ بالتأكيد على ضرورة الاستعداد الدائم لإتمام السعي، قبل أن تُختتم الفعاليات بصلاة ختامية من كلٍّ من القس كمال لطفي والقس مجدي فؤاد.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية المؤسسات الإنجيلية

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

أمين الفتوى: «اللي يقول بحب مراتي ويضربها ده حب كاذب مش علاقة»

اللواء مهندس محمد ناصر، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير سيناء

مشروع قومي للتوطين.. مسئول سابق يكشف تفاصيل تنمية سيناء

اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء: «مثلث متكامل» لتنفيذ الخطة التنموية حتى 2030

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد